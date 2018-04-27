6 способов сделать секс лучше

Сексуальная жизнь может дать сбой, и причин для этого множество. Это могут быть проблемы со здоровьем, недостаточное количество знаний. А может быть, твои отношения с девушкой длятся так долго, что обычный секс тебе кажется скучным и ты хочешь наполнить его новыми ощущениями. Коснулись тебя перечисленные проблемы или нет — в любом случае ниже ты можешь узнать о способах изменить свою сексуальную жизнь.

1. Вибратор с дистанционным управлением

Как видишь, новые технологии не обошли стороной и секс-индустрию. Сегодня существует множество аналогов, которые продвинулись очень далеко. В техническом смысле, конечно. Одна из таких «умных» игрушек — вибратор LOVENSE LUSH, подключаемый к смартфону. Управлять им можно с помощью приложения, которое скачивается на смартфон. Используя приложение, ты можешь доставить удовольствие своей подруге, находясь в любой точке мира! Благодаря этому вибратору, секс на расстоянии стал гораздо ближе. Еще одна горячая функция реализована в Ohmibod Club Vibe 3.OH: игрушка реагирует вибрацией на звук или голос, которые считываются микрофоном на пульте. Радиус воздействия пульта на вибратор равен 5-6 метрам, так что можешь использовать его со своей девушкой в клубе или даже ресторане — никто не заметит. Есть особое устройство и для мужчин — мастурбатор Lovense Max. Эта игрушка кроме обычного функционала позволяет имитировать секс на расстоянии. При соединении мастурбатора с вибратором Lovense Nora игрушки повторяют движения друг друга — необходимо только приложение для смартфона и наличие Wi-Fi. Эти и другие инновационные секс-игрушки можно приобрести в интернет-магазине SmartSexToys. Все изделия, представленные здесь, протестированы, сертифицированы и являются продуктами ведущих мировых брендов индустрии. Доставка товара осуществляется конфиденциально: в непрозрачной упаковке и без маркировок о содержимом. Поэтому если ты хочешь разнообразить сексуальную жизнь, но стесняешься идти ради этого в обычный секс-шоп, то закажи все необходимое в SmartSexToys. Сделать заказ в SmartSexToys→

2. Эротический массаж

По статистике, 53% женщин регулярно симулируют оргазм. Хоть и делается это с целью не обидеть мужчину, в перспективе это не сулит ничего хорошего, так как женщина остаётся неудовлетворённой, а мужчина об этом даже не подозревает. Сексуальная неудовлетворённость может повлечь за собой проблемы в отношениях, выходящие за стены спальни. Причин, по которым женщина может не испытать оргазм, множество, но большинство из них сводятся к зоне ответственности мужчин. Мужчины же, как правило, не знают ничего больше того, что показывают в постановочных фильмах для взрослых. А о том, что существует целая наука о сексе — сексология и специалисты-сексологи, вообще мало кто подозревает. И этой науке известны все причины проблем с оргазмами у женщин и способы их решения. Тигран Саарян — дипломированный практический сексолог, массажист и основатель школы женского удовольствия — констатирует, что каждый мужчина может надолго остаться в памяти женщины, раскрыв для неё новые грани удовольствия, новые виды оргазма. А для этого нужно всего лишь знать, как всё устроено у неё «там» и что с этим делать, а также владеть навыками грамотной прелюдии. Тигран Саарян разработал и уже несколько лет проводит уникальную серию практических курсов для мужчин. На них сексолог рассказывает и показывает на живой модели все секреты и тонкости эротического массажа в качестве прелюдии, а также интимного массажа для оргазма, в том числе и струйного (сквирта). Тренинг проходит индивидуально, а значит весь процесс обучения будет сосредоточен на тебе. Узнать подробнее о курсах→

3. Бесконтактный стимулятор клитора

Как ты уже понял, твой потенциал любовника определяется тем, насколько сильно ты посодействуешь женскому удовольствию в постели. Тут тебе поможет Satisfyer с новым продуктом секс-индустрии — вакуум-волновым бесконтактным стимулятором клитора Pro Deluxe. Это маленькое приспособление, компактно помещающееся в ладонь, существенно облегчит твою миссию любовника. 100% женщин, использовавших этот стимулятор, признались, что достигли оргазма менее чем за 3 минуты. Секрет такого эффекта кроется в инновационной технологии вакуум-волновой пульсации, которая воздействует на интимную зону без прямого воздействия на клитор. Силиконовый кончик стимулятора Pro Deluxe мягко касается области вокруг него, что многократно увеличивает удовольствие. В отличие от обычного вибратора, который при использовании приводит к потере чувствительности клитора, бесконтактный стимулятор добавляет поток ярких ощущений. 85% женщин отметили, что, используя Pro Deluxe, испытывали многократные оргазмы, которые запомнились им как одно из самых сильных сексуальных наслаждений. Заказать бесконтактный стимулятор клитора→

4. Эрекционное кольцо

Эрекционное кольцо с вибрацией Ethel — современный девайс, который внесет разнообразие в вашу интимную жизнь. Эта игрушка легка и непринужденна в использовании, так как не требует выходить за рамки обычного секса, а предназначена, чтобы украсить его. Главная функция кольца — это повышение плотности и увеличение размеров полового члена. Помимо этого, кольцо позволяет достичь максимальной эрекции и увеличить длительность полового акта. Для тех, кто страдает преждевременной эякуляцией, это хорошая возможность изменить ситуацию и взять власть над продолжительностью сексуального контакта. И партнерша твоя останется довольна, ведь помимо всех перечисленных плюсов, эрекционное кольцо стимулирует клитор вибрацией, что позволяет женщине получать еще большее удовольствие. Чтобы не разочаровываться в эффективности данного или других секс-девайсов, выбирай только качественную продукцию. В интернет-магазине Lovemarket.net ты можешь приобрести эрекционное кольцо с клиторальной подушечкой и вибрацией. Его дополнительные возможности помогут получить максимальное удовольствие от полового акта, наполнив секс острыми ощущениями и сильным оргазмом. Купить эрекционное кольцо с вибрацией Ethel в Lovemarket.net→

5. Гидронасос для увеличения полового члена

Каково предназначение этого аппарата, мы полагаем, ты понял из названия. Да, всё верно: сегодня увеличить половой член можно и без хирургического вмешательства. В качестве альтернативы скальпелю английский бренд Bathmate предлагает гидронасос. Метод его работы заключён в воздействии на пенис отрицательного давления, в результате чего за счёт прилива крови растягиваются пещеристые (кавернозные) тела и губчатое тело. Это позволяет пенису принимать больше крови, чем обычно, отчего он становится крупнее и в спокойном состоянии, и в состоянии эрекции. Данный метод используется в медицине и называется ЛОД-терапией (локальное отрицательное давление). Основное назначение такой терапии — профилактика и лечение мужских заболеваний, отрицательно влияющих на потенцию и качество эрекции. Главным преимуществом гидропомпы и секретом ее эффективности стало использование более мощного отрицательного давления воды, которая обладает высокой плотностью, хорошо разогревает ткани и является увлажняющим компонентом, предотвращающим травмирование поверхности пениса. Благодаря этим свойствам, использование гидропомпы позволяет увеличить член от 20% до 30% за 6 недель. При регулярных поддерживающих тренировках всего 2-3 раза в неделю в течение года результат будет закреплен и на всю жизнь. Производитель гарантирует данные результаты только при условии использования оригинальной продукции, изобретенной и произведённой на собственной фабрике в Великобритании. Купить гидронасос Bathmate→

6. Сексуальное белье

Речь сейчас не о твоем белье, а о белье твоей подруги. Дело в том, что сексуальность не всегда связана с идеальным сложением тела. Она может достигаться за счет правильного умения им распоряжаться. Задача белья здесь состоит в том, чтобы обнажить достоинства фигуры и скрыть недостатки, если таковые имеются. Хоть сексу и предшествует освобождение тела от одежды, вряд ли ты будешь отрицать, что черное кружевное белье на девушке станет мощной поддержкой твоего либидо во время прелюдии. И это не единственный наряд, который возбуждает парней. Купи своей подруге боди из лент, который оставит обнаженными эротичные части тела, подчеркнув их привлекательность. Или подари ей сексуальные чулки, ведь иногда частичная оголенность возбуждает больше, чем полная. Выбор сексуального белья сейчас огромен, и найти понравившийся не трудно. Особенно при наличии удобного каталога, такого как в интернет-магазине Intimi Shop. Здесь большой выбор нижнего белья и аксессуаров, в которых твоя подруга станет намного сексуальнее. Чтобы убедиться в этом, просто посмотри как это белье сидит на моделях в каталоге. Поиск нужного белья облегчен удобным фильтром, в котором можно задать желаемый цвет, размер, бренд, состав ткани и цену. Цены, кстати, не очень высокие, а оплатить можно любым из известных способов. Доставка осуществляется по всей стране и является бесплатной при заказе от 3000 рублей. Заказать нижнее белье в Intimi Shop→