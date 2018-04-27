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«Дари подарок или иди лесом»: кореянка встречалась с 200 мужчинами два года ради подарков
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«Дари подарок или иди лесом»: кореянка встречалась с 200 мужчинами два года ради подарков 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Некоторые мужчины считают, что женщинам от них нужны только деньги. Дамы с таким мнением категорически не согласны и говорят о чистой и непорочной любви. А вот Хан Мирим из Южной Кореи своих меркантильных целей не стесняется и говорит открыто, что за два года у нее были отношения с двумя сотнями мужчин исключительно из-за дорогих подарков.
Источник: Oddity Central
Хан Мирим из Южной Кореи придала новое значение выражению «быстрые свидания». По словам девушки, она могла сразу бросить молодого человека, если тот предлагал разделить счет в ресторане пополам или просто не был похож на человека, который готов сделать дорогой подарок. В течение последних двух лет Мирим встречалась с двумя сотнями мужчин и получила от них подарков на сумму 92 тысячи долларов.
Хан Мирим открыто говорит о своих целях в отношениях. Она заявляет, что не встречается с мужчинами подолгу, потому что партнер просто не может идти в ногу с ее запросами. Поэтому она быстро бросает одного мужчину и идет к другому.
На свиданиях Мирим пытается тонко намекнуть мужчине, что хочет от него получить. Например, она может долго жаловаться на то, что ей пришел большой счет за мобильный, пока парень не предложит его оплатить. За ресторан Мирим не платит принципиально.
Конечно, поведение Мирим, о котором она рассказывала даже на популярном телешоу в Южной Корее, никого не оставляет равнодушным. Некоторые зрители специально ищут странички девушки в соцсетях, чтобы выразить свое недовольство. Особенно людей возмущает количество мужчин, которые были близки с Мирим. Теперь, когда девушку атаковали интернет-тролли, она даже пыталась отказываться от своих слов, сказанных на южнокорейском телешоу. Но продюсеры передачи заявили, что ничего не придумывали, такую цифру назвала сама Мирим.
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