Самарская пара выиграла «Свадьбу века»

Свадьба века" впервые в Самаре. Название — символичное. Конкурс приурочили к 100-летию со дня образования органов ЗАГС Самарской области. 30 пар вышли в финал, где поборолись за главный приз — свадьбу под ключ. Информационный партнер события — телерадиокомпания «Губерния». Какие испытания для будущих молодоженов подготовили организаторы конкурса — расскажем в сюжете.

Кристину и Максима объединила любовь к путешествиям. Еще 2 года назад о существовании друг друга они даже не подозревали. Жили в соседних городах. Он из Новокуйбышевска, она самарчанка. Познакомились в солнечном Египте. После возвращения домой общения не прекратили. Спустя два года после знакомства Максим сделал предложение возлюбленной. На берегу Средиземного моря, в Тунисе.

Свадьбу запланировали на 18.08.2018 — дата пользуется особенной популярностью среди пар, ведь три восьмерки сулят бесконечно счастливую совместную жизнь. Будущие молодожены решили доверить торжество профессионалам, поэтому принимают участие в конкурсе «Свадьба века». Название — символичное. В регионе он проходит впервые и приурочен к 100-летию со дня образования органов ЗАГС Самарской области.

Всего для участия в конкурсе подали заявки 62 пары. Возлюбленные, набравшие наибольшее количество голосов в Интернете, попали в финал. В голосовании приняли участие 33 тысячи 746 человек. В итоге в творческую и честную борьбу за главный приз — «Свадьбу под ключ» — вступили 30 будущих молодоженов.