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Фальшивый оргазм: 6 основных причин, зачем женщины его имитируют
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Фальшивый оргазм: 6 основных причин, зачем женщины его имитируют 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Что заставляет людей имитировать оргазм? Особенно в наши дни, когда при некоторых усилиях настоящий оргазм может получить каждая? Университет Канзаса (США) провел опрос, чтобы выяснить основные причины этого безобразия.
Итак, шесть основных причин по степени популярности.
Ради него. Пусть, мол, порадуется, что все хорошо, а я обойдусь.
Не хочу секса. Объяснение примерно такое же, как и в предыдущем пункте.
Ради манипулирования или демонстрации силы. Потом я ему это припомню!
Из-за чувства беззащитности. Поговорить об этом как-то неудобно, молчать в постели тоже.
Ради эмоциональной связи. Пусть думает, что у нас все отлично и что он прекрасный любовник.
Потому что нравится. Никаких усилий, повздыхала — и будет.
Исследование не ставило своей целью изучение психологической подоплеки, но кое-что интересное выяснилось. Например, то, что 76% женщин и 41% мужчин имитировали оргазм хотя бы раз в жизни.
Наверное, если бы все разом набрались смелости, обсудили ситуацию и вернули себе оргазмы, мир стал бы добрее. И довольнее!
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