Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз

Дочь знаменитости родилась ещё 17 апреля, однако СМИ узнали о появление малыша только сейчас, передаёт «Сплетник».

Фото: instagram / therock

Заглавное фото: Legion-media.ru Джонсон поделился радостной новостью с поклонниками в Инстаграме. Актёр прикрепил фотографию c изображением голого мускулистого тела знаменитости, на котором лежит крошечный младенец.

Актёр назвал свою очередную дочь «ещё одной сильной девушкой», а жену сравнил с рок-звездой.

Джонсону 45 лет. Он уже более 10 лет в незарегистрированных отношениях с Лорен Хашиан. Пара планировала пожениться весной 2018 года, однако процедуру решено было отложить из-за внезапной беременности.