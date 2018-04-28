Вот как выглядят самые романтичные отношения на свете

102-летнему Николасу и 100-летней Рафаэле Ордас не приходится мечтать о романтике, поскольку они наслаждаются ею каждый день. Супруги недавно отметили 85-ую годовщину брака!

К слову, родители этой пары тоже прожили всю жизнь вместе (до 112 и 108 лет). И они были очень счастливы в своих браках. «Наша семья не знает, что такое развод», — говорит Летиция, одна из внучек Николаса и Рафаэлы.

На годовщину свадьбы семьи Ордас съехались представители 5 поколений. Но даже в этой шумной толпе родственников виновники торжества были сосредоточены друг на друге. Они до сих пор влюблены, и это выглядит по-настоящему волшебно! На всех фотографиях Николас и Рафаэла держатся за руки или целуются.

Внуки рассказывают, что прямо посреди празднования дед отвел бабушку в сторону и сказал: «Рафаэль, пойдем-ка в спальню. У нас есть еще одно дело». В тот момент вся семья разрыдалась от смеха. И, конечно, счастья за эту милую пару.

Представьте, как сложно сохранить страсть на протяжении стольких лет. Но Ордас знают, что секрет крепких любовных отношений заключается в заботе друг о друге.

«На годовщину бабушка выбирала торт сама, и следила, чтобы он попал на стол целым и невредимым, — приводит пример внучка. — Хотя сама она не ест сладкое — у нее диабет. Но Рафаэль старалась сделать все, чтобы угодить мужу».

Они никогда не ссорятся по пустякам, потому что понимают, как плохо это влияет на романтику. И самое интересное то, что у Ордас есть все шансы войти в историю! Оказывается, сейчас рекорд самых длительных отношений принадлежит Герберту и Зельмире Фишер, которые прожили вместе 86 лет и 290 дней.

На этом фото вы видите внучку Николаса и Рафаэлы Летицию. Они с мужем уже отметили 10-ую годовщину свадьбы.

Вот как девушка сказала о бабушке и дедушке: «Они становятся старше, и их воспоминания теряют остроту с каждым днем. Они путают имена внуков и часто многое забывают. Но об одном они помнят всегда — о бесконечной любви друг к другу…».