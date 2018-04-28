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Мужчина создает рисунки, посвященные каждому дню, который он проводит с любимой женой
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Мужчина создает рисунки, посвященные каждому дню, который он проводит с любимой женой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Кертис Виклунд — свадебный фотограф. И он решил проиллюстрировать каждый день, прожитый с любимой женой Джордин. Кертис изобразил и совместное умывание по утрам, и результаты теста на беременность, и уютные «домашние» вечера… По рисункам сразу видно, что мужчина создавал их с невероятной теплотой и нежностью. Пусть эти трогательные иллюстрации напомнят всем нам, что романтика не умирает в повседневности! Ничто так не успокаивает, как массаж спины
Я так счастлив с ней  У нас будет ребенок
Сегодня мы очень много смеялись
Она режет лук в очках для сноуборда
Моя спящая девушка
Когда любимая куда-то уезжает, я забываю, что нужно есть и спать
Ты по-прежнему моя Валентинка
Глупая маленькая ссора
Я играл для нее на гитаре, она читала мне книгу, а потом я нарисовал это  Простуда
— Что мне нарисовать? — Нас.
Я постоянно узнаю что-то новое о своей жене
Немного работы перед сном
Вот где мне хотелось бы сейчас оказаться
Утреннее умывание
Мы возвращаемся домой с новой мебелью
Сегодня она досмотрела последний сезон любимого сериала
Happy Birthday!
Новогоднее настроение
Взбираемся на папу
Рожденный плавать
Самое время утепляться
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