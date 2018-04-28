Мужчина создает рисунки, посвященные каждому дню, который он проводит с любимой женой

Кертис Виклунд — свадебный фотограф. И он решил проиллюстрировать каждый день, прожитый с любимой женой Джордин. Кертис изобразил и совместное умывание по утрам, и результаты теста на беременность, и уютные «домашние» вечера… По рисункам сразу видно, что мужчина создавал их с невероятной теплотой и нежностью. Пусть эти трогательные иллюстрации напомнят всем нам, что романтика не умирает в повседневности! Ничто так не успокаивает, как массаж спины

Я так счастлив с ней У нас будет ребенок

Сегодня мы очень много смеялись

Она режет лук в очках для сноуборда

Моя спящая девушка

Когда любимая куда-то уезжает, я забываю, что нужно есть и спать

Ты по-прежнему моя Валентинка

Глупая маленькая ссора

Я играл для нее на гитаре, она читала мне книгу, а потом я нарисовал это Простуда

— Что мне нарисовать? — Нас.

Я постоянно узнаю что-то новое о своей жене

Немного работы перед сном

Вот где мне хотелось бы сейчас оказаться

Утреннее умывание

Мы возвращаемся домой с новой мебелью

Сегодня она досмотрела последний сезон любимого сериала

Happy Birthday!

Новогоднее настроение

Взбираемся на папу

Рожденный плавать

Самое время утепляться