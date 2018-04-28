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Егор Крид опроверг поцелуй с Викторией Коротковой
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Егор Крид опроверг поцелуй с Викторией Коротковой 

Popcake.tv 24 минуты назад
Фото: Popcake.tv
После того, как Егор Крид выгнал с проекта «Холостяк» Дарью Клюкину, певца обвинили в лицемерии и двуличии. Напомнили музыканту в том числе и о его поцелуе с замужней Викторией Коротковой.
Свидание Егора и-летней Вики проходило в кинотеатре — для романтического вечера певец арендовал целый зал. Показывали, правда, совсем не романтическую комедию. В честь Хэллоуина Холостяк сделал выбор в пользу фильма ужасов. Весь сеанс молодые люди держались за руки, а в конце дали волю чувствам. Это был первый поцелуй Егора с начала съемок-го сезона «Холостяка».
«Я не хочу никак это объяснять. Нам просто было хорошо», — отказалась комментировать ситуацию Виктория. — «У нас были теплые объятия. Очень теплые. Даже если это покажут, пусть покажут».
Но самого Егора такая ситуация не устроила. Музыкант выложил мини-пост в-историю. «Многие упрекают: ‘Эх, Егор, с Дашей так поступаешь, а с замужней целуешься, все с тобой понятно'», — написал Крид и поспешил опровергнуть информацию о поцелуе: «Эм… Целуешься? Чмокнул в щеку. Какой я аморальный…».
Некоторые из зрителей обвинили в аморальности и саму Вику, несмотря на то, что еще в самом начале шоу она рассказала Егору о том, что еще не получила развод и официально состоит в браке. Но на проект она пришла «не за Егором, а за чувствами», — именно так сказала Виктория в интервью. Судя по всему, чувств ей здесь хватает с головой…
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