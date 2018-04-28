Егор Крид опроверг поцелуй с Викторией Коротковой

Свидание Егора и-летней Вики проходило в кинотеатре — для романтического вечера певец арендовал целый зал. Показывали, правда, совсем не романтическую комедию. В честь Хэллоуина Холостяк сделал выбор в пользу фильма ужасов. Весь сеанс молодые люди держались за руки, а в конце дали волю чувствам. Это был первый поцелуй Егора с начала съемок-го сезона «Холостяка».

«Я не хочу никак это объяснять. Нам просто было хорошо», — отказалась комментировать ситуацию Виктория. — «У нас были теплые объятия. Очень теплые. Даже если это покажут, пусть покажут».

Но самого Егора такая ситуация не устроила. Музыкант выложил мини-пост в-историю. «Многие упрекают: ‘Эх, Егор, с Дашей так поступаешь, а с замужней целуешься, все с тобой понятно'», — написал Крид и поспешил опровергнуть информацию о поцелуе: «Эм… Целуешься? Чмокнул в щеку. Какой я аморальный…».

Некоторые из зрителей обвинили в аморальности и саму Вику, несмотря на то, что еще в самом начале шоу она рассказала Егору о том, что еще не получила развод и официально состоит в браке. Но на проект она пришла «не за Егором, а за чувствами», — именно так сказала Виктория в интервью. Судя по всему, чувств ей здесь хватает с головой…