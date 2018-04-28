Поступок молодых перед свадьбой трогает и поражает своей необычностью

Фотография молодой пары из Северной Каролины покорила Интернет. А все потому, что на ней четко видно, какой сильной бывает связь между женихом и невестой.

Перед свадьбой 21-летний Калеб Иэрвуд, служащий в ВМС США, и его 22-летняя невеста Мэгги решили помолиться. Но для жениха видеть невесту до свадьбы — это плохая примета, так что родные подвели их спинами друг к другу. В этот момент будущие супруги расплакались и взялись за руки…

«Нам предстояло сделать первые шаги в совместной жизни, но мы не хотели начинать это без благословения Господа», — сказал Калеб. Перед церемонией Мэгги и Калеб посчитали нужным поблагодарить Бога за подаренное им счастье и попросить благословения на дальнейшую жизнь в браке. И то поражает, ведь далеко не каждая пара считает это важным и вообще задумывается о духовной составляющей любви.

Калеб признался, что в те минуты он молился за свою красивую, добрую и умную будущую жену, а также за ее родных. «Ее семья восхитительна, и я рад, что теперь тоже стал ее частью». До свадьбы молодожены встречались 2 года. Фотографию Калеба и Мэгги оценили 46 000 человек. Согласитесь, глядя на такие пары начинаешь верить, что настоящая любовь существует!