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Джессика Симпсон обнаженной грудью отвлекает внимание от своего лишнего веса
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Джессика Симпсон обнаженной грудью отвлекает внимание от своего лишнего веса 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Джессику Симпсон в последнее время обвиняют в излишней полноте. На фотографиях, сделанных папарацци во время ее отдыха с мужем Эриком Джонсоном с Багамских островов, — тому подвтерждение. Сильно округлившийся живот даже заставил говорить о третьй беременности певицы, но это не так. Но кое-какие плюсы от лишних килограммов все-таки есть. И Джессика точно знает, что надо показать, чтобы отвлечь внимание от несовершеств. Несколько часов назад Симпсон опубликовала селфи, на котором на передний план выходит ее пышная грудь.
И прием сработал: более 100 тысяч лайков от фолловеров — тому подтверждение. В комментариях подписчики отмечают, что обнаженная грудь — действительно беспроигрышный вариант отвлечения внимания. А также многие пишут, что Джессика — «горячая мамочка».
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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