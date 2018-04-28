Джессика Симпсон обнаженной грудью отвлекает внимание от своего лишнего веса

Джессику Симпсон в последнее время обвиняют в излишней полноте. На фотографиях, сделанных папарацци во время ее отдыха с мужем Эриком Джонсоном с Багамских островов, — тому подвтерждение. Сильно округлившийся живот даже заставил говорить о третьй беременности певицы, но это не так. Но кое-какие плюсы от лишних килограммов все-таки есть. И Джессика точно знает, что надо показать, чтобы отвлечь внимание от несовершеств. Несколько часов назад Симпсон опубликовала селфи, на котором на передний план выходит ее пышная грудь.

И прием сработал: более 100 тысяч лайков от фолловеров — тому подтверждение. В комментариях подписчики отмечают, что обнаженная грудь — действительно беспроигрышный вариант отвлечения внимания. А также многие пишут, что Джессика — «горячая мамочка».

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Фото:Instagram