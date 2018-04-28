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Лето на «Сплетнике»: Джессика Симпсон делится горячими кадрами с отдыха на Багамах
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Лето на «Сплетнике»: Джессика Симпсон делится горячими кадрами с отдыха на Багамах 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Джессика Симпсон
Пока мы с вами ждем лета и радуемся потихоньку распускающимся листьям, Джессика Симпсон жаркой погодой наслаждается, что называется, по полной: сейчас 37-летняя звезда вместе с мужем Эриком Джонсоном отдыхает на Багамских островах. Большую часть времени супруги проводят на пляже: пока Эрик занимается серфингом, Джессика наблюдает за его успехами с берега и коротает время, делая селфи. Снимки получаются горячими, ведь позирует она то в леопардовом бикини, а то и полуобнаженной (Джессика, как мы знаем, без комплексов).
Когда хочешь сделать сексуальное селфи, но выглядишь так, будто наелась песка,
— иронично подписала Симпсон одну из фотографий в своем Instagram-аккаунте.
Джессика Симпсон
Подписчики не согласились, забросав звезду комплиментами.
Восхищенные взгляды Джессика ловит и от мужа: не скрываясь от посторонних, пара на пляже демонстрирует страстные чувства, обнимаясь и целуясь на виду у всех. Похоже, у супругов романтические каникулы, потому что детей, дочери Максвелл и сына Эйсы, поблизости незаметно.
Эрик Джонсон
Эрик Джонсон и Джессика Симпсон с детьми
Дети Джессики Симпсон и Эрика Джонсона
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