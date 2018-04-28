Лето на «Сплетнике»: Джессика Симпсон делится горячими кадрами с отдыха на Багамах

Пока мы с вами ждем лета и радуемся потихоньку распускающимся листьям, Джессика Симпсон жаркой погодой наслаждается, что называется, по полной: сейчас 37-летняя звезда вместе с мужем Эриком Джонсоном отдыхает на Багамских островах. Большую часть времени супруги проводят на пляже: пока Эрик занимается серфингом, Джессика наблюдает за его успехами с берега и коротает время, делая селфи. Снимки получаются горячими, ведь позирует она то в леопардовом бикини, а то и полуобнаженной (Джессика, как мы знаем, без комплексов).

Когда хочешь сделать сексуальное селфи, но выглядишь так, будто наелась песка,

— иронично подписала Симпсон одну из фотографий в своем Instagram-аккаунте.

Джессика Симпсон

Подписчики не согласились, забросав звезду комплиментами.

Восхищенные взгляды Джессика ловит и от мужа: не скрываясь от посторонних, пара на пляже демонстрирует страстные чувства, обнимаясь и целуясь на виду у всех. Похоже, у супругов романтические каникулы, потому что детей, дочери Максвелл и сына Эйсы, поблизости незаметно.

Эрик Джонсон

Эрик Джонсон и Джессика Симпсон с детьми

Дети Джессики Симпсон и Эрика Джонсона