СМИ: Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут ребёнка

Беби-бум среди знаменитостей продолжается. На этот раз пополнили ряды «беременных» Александр Овечкин Анастасия Шубская . И хотя влюблённые официально ещё не сообщили радостную новость, поклонникам всё сами поняли благодаря одной из последних фотографий Шубской в Инстаграме, на которой виден подросший живот.

Анастасия Шубская

Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, немного округлившийся животик. Если так я буду очень рада за вас; Ждём маленького Овечкина, — комментируют пользователи соцсети кадр.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли шикарную свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля, в День семьи, любви и верности. Знаменитости устроили большой праздник, на который позвали своих друзей и близких. В числе гостей можно было заметить Катю Лель Екатерину Мцитуридзе , маму невесты Веру Глаголеву и многих других.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская