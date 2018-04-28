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СМИ: Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут ребёнка
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СМИ: Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут ребёнка 

Журнал ОК! 1 час назад
Беби-бум среди знаменитостей продолжается. На этот раз пополнили ряды «беременных» Александр Овечкин и Анастасия Шубская. И хотя влюблённые официально ещё не сообщили радостную новость, поклонникам всё сами поняли благодаря одной из последних фотографий Шубской в Инстаграме, на которой виден подросший живот.
Анастасия Шубская
Очень красивая, первое, что бросилось в глаза, немного округлившийся животик. Если так я буду очень рада за вас; Ждём маленького Овечкина, — комментируют пользователи соцсети кадр.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли шикарную свадьбу в подмосковной Барвихе 8 июля, в День семьи, любви и верности. Знаменитости устроили большой праздник, на который позвали своих друзей и близких. В числе гостей можно было заметить Катю Лель, Екатерину Мцитуридзе, маму невесты Веру Глаголеву и многих других.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
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