Ещё
Джессика Симпсон не уместила полное тело в леопардовый купальник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джессика Симпсон не уместила полное тело в леопардовый купальник 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Популярная певица и актриса отдыхает на Багамских островах со своим супругом Эриком Джонсоном. Препарации застали парочку развлекающуюся на одном из местных пляжей. Симпсон в очередной раз доказывает миру, что она девушка без комплексов.
37-летняя певица щеголяла по пляжу в леопрадовом бикини, без стеснения демострируя свои пышные формы. Джессика всегда была склонна к полноте и после рождения двух детейетей Максвелла и Эйса певица с большим трудом вернулась в форму. И вот на последних снимках певицы невооруженным взглядом видно, что злополучные киллограммы снова вернулись.
Саму Джессику поплывшая фигура по всей видимости не смущает, ровно также как и ее супруга. Парочка отлично проводит время на пляжеи ведут себя как настоящи молодожены: смеются, нежно обнимаются, целуются и держатся за руки. Очевидно, что изменения во внешности Симпсон никак не повлияли на отношения в семье.
Журналисты и СМИ сделали предположенние, что лишний вес Симпсон сзязан с третьей береемностью звезды. Сама Джессика говорила, что больше не хочет иметь детей. Известно также, что некоторое время назад Джессика подозревала своего мужа бывшего игрока NFL Эрика Джонсона в измене. Симпсон приревновала мужа к няне их детей. Звезда решила отомстить мужу и стала флиртовать со своим бывшим партнером, актером Джонни Ноксвиллем.
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон и Эрик Джонсон
Джессика Симпсон и Эрик Джонсон
Джессика Симпсон и Эрик Джонсон
Джессика Симпсон и Эрик Джонсон
Джессика Симпсон
Однако ситуция в семье стабилизировалсь и Джессика поменяла решение: «Почему бы и нет? Мы знаем, что сейчас и сорокалетние становятся родителями, так что все может быть», — сказала Симпсон в одном из интервью. Поэтому возможно, что набор лишнего веса действительно связан с беременностью Джессики.
Джессика Симпсон показала грудь в откровенной ночнушке
Знаменитости, которые сильно растолстели после замужества
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Наконец-то: Нюша показала животик Василиса Володина назвала самые удачные месяцы для брака До чего хороша: экс-девушка Ди Каприо выкладывает «голые» фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день
Бирюкова увела мужа у подруги1
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение