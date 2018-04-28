Джессика Симпсон не уместила полное тело в леопардовый купальник

Популярная певица и актриса отдыхает на Багамских островах со своим супругом Эриком Джонсоном . Препарации застали парочку развлекающуюся на одном из местных пляжей. Симпсон в очередной раз доказывает миру, что она девушка без комплексов.

37-летняя певица щеголяла по пляжу в леопрадовом бикини, без стеснения демострируя свои пышные формы. Джессика всегда была склонна к полноте и после рождения двух детейетей Максвелла и Эйса певица с большим трудом вернулась в форму. И вот на последних снимках певицы невооруженным взглядом видно, что злополучные киллограммы снова вернулись.

Саму Джессику поплывшая фигура по всей видимости не смущает, ровно также как и ее супруга. Парочка отлично проводит время на пляжеи ведут себя как настоящи молодожены: смеются, нежно обнимаются, целуются и держатся за руки. Очевидно, что изменения во внешности Симпсон никак не повлияли на отношения в семье.

Журналисты и СМИ сделали предположенние, что лишний вес Симпсон сзязан с третьей береемностью звезды. Сама Джессика говорила, что больше не хочет иметь детей. Известно также, что некоторое время назад Джессика подозревала своего мужа бывшего игрока NFL Эрика Джонсона в измене. Симпсон приревновала мужа к няне их детей. Звезда решила отомстить мужу и стала флиртовать со своим бывшим партнером, актером Джонни Ноксвиллем.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон

Джессика Симпсон

Однако ситуция в семье стабилизировалсь и Джессика поменяла решение: «Почему бы и нет? Мы знаем, что сейчас и сорокалетние становятся родителями, так что все может быть», — сказала Симпсон в одном из интервью. Поэтому возможно, что набор лишнего веса действительно связан с беременностью Джессики.

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