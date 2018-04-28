Свадебный переполох в горах: итоги викторины

Справиться с заданиями викторины о свадебных традициях народов Кавказа смогли немногие. Верно ответить на все восемь вопросов оказалось не под силу никому. А вот дать правильные ответы на семь вопросов смогли 12 участников. Самой быстрой из этой дюжины оказалась Татьяна Зосимова — она первая справилась с заданиями всего за пять минут. К Татьяне отправляется подарок от редакции, а мы публикуем правильные ответы.

Вопрос 1. Зачем чеченской невесте пять чемоданов?

Чтобы упаковать все вещи, которые ей понадобятся в течение года. В пять (а то и больше) чемоданов невеста сложит одежду, обувь, аксессуары и все, что успеет закупить к свадьбе.

Вопрос 2. Может ли чеченка вступить в брак без шубы?

Законом и традицией прямо это не запрещено, но родственники, друзья, а главное — соседи не поймут и осудят. За гардеробом невесты друзья и соседи пристально следят целый год после женитьбы.

Вопрос 3. А кто собирает чемоданы невесте в Махачкале, знаете?

В Дагестане чемоданы собирает сторона жениха. Самостоятельно невеста пакует чемоданы в Чечне.

Вопрос 4. Зачем у чеченской невесты на свадьбе просят выпить воды?

Просьба попить воды — часть обряда «развязывания языка». Родственники и друзья жениха преподносят невесте подарки — чаще всего деньги, задают вопросы, просят у нее стакан воды и разрешения выпить эту воду. В общем, делают все, чтобы девушка заговорила. Поведение невесты зависит от ее характера и выдержки — она может не подать воду, пока мужчина не положит ей на поднос желаемую сумму, а может дать напиться за символический подарок. Так гости изучают нрав невесты.

Вопрос 5. Что такое никях?

Никях — это часть обряда заключения брака. Во время него мулла по отдельности спрашивает у невесты и у жениха, по согласию ли вступают они в этот брак или нет. По нормам шариата, никях производится в присутствии одного свидетеля с каждой стороны.

Вопрос 6. Что дозволяется делать чеченской невесте в первый день свадьбы?

Только улыбаться. Невеста не танцует. Она может улыбаться, но не должна разговаривать. Всем своим видом должна демонстрировать максимальную скромность.

Вопрос 7. Зачем над головой карачаевской невесты держали кинжал, когда она входила в дом жениха?

Это делали, чтобы оградить молодую от злых духов. Для отпугивания нечистой силы над головой девушки держали кинжал, а на порог клали подкову. Невесту осыпали монетами, зернами злаков и подносили ложку меда, чтобы во всем у нее было изобилие.

Вопрос 8. Угадаете, что значит «Ау алгъан адет»?

Это карачаевский обычай снятия свадебного платка с невесты. Как и европейская фата, шелковый платок — это оберег, защита от сглаза. А еще и символ смены статуса — с девичьего на женский. Голова карачаевской невесты накрыта тремя большими, расшитыми вручную платками: ее собственным, подаренным домом жениха и подаренным родительским домом. На пальцах рук закреплены три платка поменьше, их называют фартуками, и символизируют они работу, которую надлежит выполнять женщине: работать на своих родных, на семью мужа и на фамилию, род. В других местах работать ей не следует, она не прислуга.