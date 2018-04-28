Ещё
Внучка Людмилы Гурченко рассказала о непростых отношениях мамы со звездной бабушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внучка Людмилы Гурченко рассказала о непростых отношениях мамы со звездной бабушкой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Внучка Людмилы Гурченко в эфире телепередачи «Раскрывая тайны звезд» рассказала о непростых отношениях ее покойных матери и бабушки. Женщина затронула тему напряженности между женщинами, а также вспомнила, что актриса часто бывала крайне резкой по отношению к родному ребенку. Причиной не самых лучших взаимоотношений Людмилы Гурченко с дочерью Марией стала карьера звезды: наследница актрисы не могла смириться с тем, что мама никогда не уделяла ей достаточно внимания. Девочкой в основном занимался пятый муж знаменитости, композитор Константин Купервейс. — поведала Елена Королева. По воспоминанием подруги Людмилы Гурченко Инны Выходцевой, актриса частенько была весьма грубой по отношению к дочке: «Люся могла сказать: „Эта толстая грузинка опять получила двойку!“ Она была человек такой, который скрывал вот эти свои чувства, но, безусловно, она любила Машу». Внучка Людмилы Гурченко выразила такое же мнение: Елена уверена, что знаменитая бабушка любила свою дочь, просто была не способна выражать свои эмоции. Фото: кадр из телепередачи «Раскрывая тайны звезд», кадр из фильма режиссера Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982) Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Екатерина Климова рассказала, как ей удалось выйти из тяжелой послеродовой депрессии Елизавета Боярская подогревает слухи о беременности Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь уехала жить в Швецию
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день21
Бирюкова увела мужа у подруги1
Гогена Солнцева обвинили в фальшивом отдыхе на курорте2
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение