Внучка Людмилы Гурченко рассказала о непростых отношениях мамы со звездной бабушкой 

Внучка Людмилы Гурченко в эфире телепередачи «Раскрывая тайны звезд» рассказала о непростых отношениях ее покойных матери и бабушки. Женщина затронула тему напряженности между женщинами, а также вспомнила, что актриса часто бывала крайне резкой по отношению к родному ребенку. Причиной не самых лучших взаимоотношений Людмилы Гурченко с дочерью Марией стала карьера звезды: наследница актрисы не могла смириться с тем, что мама никогда не уделяла ей достаточно внимания. Девочкой в основном занимался пятый муж знаменитости, композитор Константин Купервейс. — поведала Елена Королева. По воспоминанием подруги Людмилы Гурченко Инны Выходцевой, актриса частенько была весьма грубой по отношению к дочке: «Люся могла сказать: „Эта толстая грузинка опять получила двойку!“ Она была человек такой, который скрывал вот эти свои чувства, но, безусловно, она любила Машу». Внучка Людмилы Гурченко выразила такое же мнение: Елена уверена, что знаменитая бабушка любила свою дочь, просто была не способна выражать свои эмоции. Фото: кадр из телепередачи «Раскрывая тайны звезд», кадр из фильма режиссера Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982) Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!