Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт хотят родить вместе и в одной палате

Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт не были подругами, более того, до последнего времени они даже не были знакомы. Можно сказать, что актрис свела беременность: обе сейчас находятся в положении, и у обеих это будет второй ребенок. Цуканова-Котт говорит, что Хилькевич всегда импонировала ей как актриса, и как только она узнала, что та беременна, у нее сразу родилась идея для нового ролика проекта «Ешь Искусство». Про… арбуз!

«У нее такая подвижная мимика и уникальный актерский талант, — говорит о коллеге Цуканова-Котт. — Мы осуществили все наши задумки, а этот клевый маникюр сделали в Анином салоне «Культура Маникюра». По-моему, получилось очень позитивно и красочно! Думаю, что это не последняя наша с ней работа. Да что уж тут говорить, я, если что, и рожать с ней вместе готова».

Хилькевич, в свою очередь, рассказывает, что лишь недавно она увидела в интернете новость о том, что другая Анна тоже скоро снова станет мамой, как вдруг та связалась с ней лично и предложила поучаствовать в съемках ее арт-проекта. Поначалу звезда «Универа» отнеслась к этой идее скептически, решив, что «тут какая-то история на еду подвязана», но потом ознакомилась с творчеством коллеги в Instagram и поняла — ей интересно.

Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт

Однако съемками в видео это всё не закончилось.

Сначала в шутку, а потом и всерьез, мы обе задумались, а почему бы не родить в одной палате, — говорит Хилькевич, — так сказать держаться за руку и поддерживать друг друга, а из обычной выписки из роддома сделать красочное шоу. В очередной раз убеждаюсь и говорю об этом с полной уверенностью: беременность, а тем более вторая, не даёт тебе сидеть на месте, хочется творить, работать и просто получать удовольствие от этого времени