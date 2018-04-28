Горячая юристка из Израиля стала звездой Instagram

Если бы вы случайно попали на страницу Ярден Хахам (Yarden Haham) в Instagram, то скорее всего подумали, что она модель или актриса, или и то и другое вместе. Девушка действительно выглядит очень привлекательной. Но на самом деле Ярден — юрист, а если быть точнее, то практикующий адвокат.

Когда слышишь об адвокате, перед глазами тут же возникает образ солидного мужчины в строгом черном костюме. Однако это всего лишь стереотип. Ярден Хахам — яркое тому подтверждение.

На работе израильтянка соблюдает дресс-код. А вот на досуге пускается во все тяжкие, демонстрируя свои пышные формы всем желающим в социальных сетях. На ее аккаунт подписались более 224 тысяч человек, а мужчины завалили предложениями руки и сердца.

Познакомившись с снимками и видео на страничке Ярден, можно сделать вывод, что девушка привлекательна, умна, хорошо танцует, ну что еще для счастья надо?