Кэти Холмс возобновила связь с бывшим бойфрендом

Кэти Холмс стали всё чаще видеть в компании Джошуа Джексона , с которым она встречалась еще в девяностых. Актеры познакомились на съемках фильма «Бухта Доусона», после которых, собственно, и начали встречаться. Инсайдеры поговаривают, что Джошуа был первой любовью Кэти (а вовсе не Том Круз ). Формально Кэти возобновила общение с экс-бойфрендом еще после разрыва с Томом Крузом в 2012-м. Потом, когда в жизни Холмс появился Джейми Фокс , ее общение с Джексоном сошло на нет. Но теперь парочку снова увидели вместе.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Джошуа Джексон

Масла в огонь подливает и то, что с актером Джейми Фоксом Кэти официально не разошлась. Люди из близкого окружения актеров утверждают, что последний не в восторге от старой-новой дружбы своей возлюбленной. Но никаких серьезных заявлений пока никто не делал, так что, поживем-увидим.