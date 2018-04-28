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Кэти Холмс возобновила связь с бывшим бойфрендом
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Кэти Холмс возобновила связь с бывшим бойфрендом 

Журнал ОК! 1 час назад
Кэти Холмс стали всё чаще видеть в компании Джошуа Джексона, с которым она встречалась еще в девяностых. Актеры познакомились на съемках фильма «Бухта Доусона», после которых, собственно, и начали встречаться. Инсайдеры поговаривают, что Джошуа был первой любовью Кэти (а вовсе не Том Круз). Формально Кэти возобновила общение с экс-бойфрендом еще после разрыва с Томом Крузом в 2012-м. Потом, когда в жизни Холмс появился Джейми Фокс, ее общение с Джексоном сошло на нет. Но теперь парочку снова увидели вместе.
Кэти Холмс и Джейми Фокс
Джошуа Джексон
Масла в огонь подливает и то, что с актером Джейми Фоксом Кэти официально не разошлась. Люди из близкого окружения актеров утверждают, что последний не в восторге от старой-новой дружбы своей возлюбленной. Но никаких серьезных заявлений пока никто не делал, так что, поживем-увидим.
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