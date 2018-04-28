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Поплавская рассказала, как относится к дочери возлюбленного от предыдущих отношений
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Поплавская рассказала, как относится к дочери возлюбленного от предыдущих отношений 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Яна Поплавская четверть века была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. В этом браке она родила двух сыновей. 32-летний Клим Поплавский стал режиссером и несколько лет назад женился на Евгении Остряковой. 21-летний Никита Поплавский еще не устроил свою личную жизнь. Сама артистка уже третий год состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 12 лет.
На днях Яна решила поделиться своим мнением о проблеме взаимоотношения детей от прошлого брака с новыми возлюбленными своих родителей. Актриса уверена, что для построения крепкой семье главное родство душ, а не сходство ДНК. Она рассказала, как ее прабабушку Эллу Евгеньевну воспитал отчим. В свое время он помог семье выжить в послереволюционные годы и относился к приемной дочке, а потом и к внучке, как к родным. Сама Поплавская любит своего отца Евгения Поплавского, но родственной душой считает отчима Владимира Александрова.
Она также отметила, что не делит детей на «своих» и «чужих». У ее избранника Евгения есть дочь Лиза от предыдущих отношений, с которой она прекрасно ладит. Яна всегда рада, когда он приводит наследницу к ней в гости. «Я очень рада — дом наполнен, в нем слышится детский смех», — добавила она. По ее мнению, родство заложено не в генах. Поплавская пояснила, что муж до брака тоже женщине чужой, а уже со временем он становится своим, родным, об этом она рассказала в своей колонке для портала Letidor.
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