Пора засухи: 7 причин, почему вы не возбуждены

Мы потрясающе устроены, если задуматься. Наш организм — удивительно отлаженный, точный механизм, который делает все, чтобы нам было хорошо. Но иногда и у него случаются сбои, и наша цель — разобраться в причине и помочь ему восстановиться. Знакомо ли тебе чувство, когда ты уже возбуждена и разогрета, а твое тело говорит обратное? И «там» сухо, как в пустыне? Давай выясним, что могло пойти не так.

Гормональный фон

В норме стенки твоего влагалища постоянно покрыты тонким слоем жидкости. Это происходит благодаря гормону эстрогену. Одна из самых распространенных причин, почему твое влагалище остается сухим, — это снижение уровня эстрогена в период менопаузы, пременопаузы, после рождения ребенка, химиотерапии или во время кормления грудью. Кстати, причиной может также стать курение. Чтобы исключить неполадки с гормонами, тебе стоит посетить эндокринолога и сдать назначенные анализы.

Как правило, врачи назначают препараты, которые возвращают уровень эстрогена в норму.

У тебя нет связи с собственным телом

Секс — это то, чем нужно наслаждаться. Но если ты во время занятия любовью думаешь о совершенно посторонних вещах, а тяжесть тела твоего партнера не вызывает у тебя никаких эмоций, — у нас проблемы, Хьюстон. Ты просто не позволяешь своему телу возбудиться, у тебя с ним нет связи.

Мы сейчас не предполагаем, что твой любовник просто плох в постели. Попробуй практиковаться в «осознанности», медитировать и попытаться каждый раз, когда ты чувствуешь, что «уплываешь», возвращать себя в «здесь и сейчас».

Побочные эффекты

Может быть, у лекарств, которые ты принимаешь, есть побочные эффекты вроде сухости влагалища? К таким лекарствам обычно относятся антигистаминные препараты, некоторые средства от астмы и антидепрессанты. Ты знаешь, что делать: просто перестань болеть астмой и страдать депрессией. В общем, попробуй поговорить со своим врачом и сменить лекарство.

Синдром Шегрена

Это довольно редкое аутоиммунное заболевание, во время которого иммунная система начинает атаковать железы, производящие жидкости. Девять из десяти больных синдромом Шегрена — женщины, чаще в климактерическом периоде, хотя синдром встречается в любом возрасте как у женщин, так и у мужчин.

Двумя отличительными симптомами синдрома Шегрена являются сухость глаз и сухость полости рта. Синдром Шегрена может вызвать поражение кожи, носоглотки и вагины.

К сожалению, специфического лечения пока не существует, и пациентам оказывается симптоматическая и поддерживающая помощь.

Твой партнер посредственный любовник

Давай называть вещи своими именами. Если твой партнер не может тебя возбудить, может быть, дело в нем, а не в тебе? Не стыдно быть посредственным любовником. Стыдно не хотеть стать лучше и не учиться. Расскажи и покажи ему, как тебе нравится, сходите вместе на секс-тренинг, посоветуй ему почитать материалы.

Мыло или гель для душа

У некоторых женщин встречается аллергия на вещества, содержащиеся в мыле, геле для душа или других гигиенических продуктах. Не забывай, что для интимной гигиены используются специальные средства, с нейтральным pH, без отдушек.

Кстати, сюда же относится хлорка, содержащаяся в воде бассейна. Так что пользуйся специальными увлажняющими средствами после того, как сходила поплавать.

Мало прелюдии

Еще одна причина из разряда «очевидное невероятное»: может быть, вы слишком торопитесь перейти к делу? Приступать к вагинальному сексу нужно, когда ты к этому готова. Если ты недостаточно разогрелась, очевидно, что увлажнения может быть недостаточно. Не спешите. Это не гонка Формулы 1, и у вас точно есть время, чтобы насладиться друг другом.