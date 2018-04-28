Ричард Гир тайно женился

Звезда Голливуда не стремится однозначно отвечать на вопросы журналистов о бракосочетании с Алехандрой Сильва. Множество изданий в начале недели опубликовали новости о том, что 68-летний актер и 35-летняя светская львица из Испании оформили отношения. Но Гир появился на красной дорожке одного из мероприятий в Нью-Йорке без обручального кольца.

Во время интервью о проводимом торжестве, Ричард время от времени проводил левой рукой по лицу, благодаря чему можно было заметить отсутствие необходимого атрибута женатого человека. В конце беседы с журналистами Гир заявил, что его обручальное кольцо просто невидимое.

Актер и светская львица впервые спровоцировали слухи о романе около 3 лет назад. В июне 2015 года пару заметили на яхте рядом с итальянским побережьем. Один из близких к Гиру источников заявил, что Ричард и Алехандра поженились много недель назад и теперь невероятно счастливы. Молодая супруга актера приходится дочерью бизнесмену Игнасио Сильве, бывшему вице-президенту профессионального футбольного клуба «Реал Мадрид». У Алехандры есть сын Альберт от предыдущего брака.