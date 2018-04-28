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Инсайдеры: Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями
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Инсайдеры: Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сегодня в Сети появилась информация о том, что Анастасия Шубская (24), жена хоккеиста Александра Овечкина (32), беременна. Фанаты заподозрили интересное положение девушки после ее последней фотографии в Instagram.
Наконец-то весна🌷 @tsum_moscow #tb  Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
24 Апр 2018 в 10:07 PDT  Из достоверных источников PEOPLETALK стало известно, что это правда. Говорят, Анастасия уже на пятом месяце беременности, у супругов будет мальчик.
Напомним, дочь актрисы Веры Глаголевой и знаменитый хоккеист начали встречаться в январе 2015 года, а уже осенью Александр сделал предложение своей возлюбленной. Правда, свадьбу пара сыграла только в июле 2017-го.
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Поздравляем Анастасию и Александра!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/insajdery-anastasiya-shubskaya-i-aleksandr-ovechkin-stanut-roditelyami/
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