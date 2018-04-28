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Кэти Перри и Орландо Блум впервые вышли в свет после объявления помолвки
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Кэти Перри и Орландо Блум впервые вышли в свет после объявления помолвки 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: Passion.ru
Несколько дней назад стало известно, что популярная американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум помолвлены и готовятся к свадьбе. А сегодня в Сети появились фотографии с благотворительной конференции Unite2Cure, прошедшей в Ватикане. Это первый выход в свет этой красивой пары после объявления о помолвке. Возлюбленные побывали на встрече с Папой Римским Франциском, состоявшейся в рамках конференции по лечению онкологических заболеваний.
Напомним, роман Кэти Перри и Орландо Блума начался в 2016 году, однако, спустя год пара рассталась. В недавнем эфире шоу American Idol певица, являющаяся одним из членов жюри, сообщила, что влюблена и счастлива. « На вопрос ведущей шоу о помолвке: «Вы обручились совсем недавно?» Перри ответила утвердительно: «Да! Я именно это и имела в виду!».
Фото: globallookpress, eastnews
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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