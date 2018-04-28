Кэти Перри и Орландо Блум впервые вышли в свет после объявления помолвки

Несколько дней назад стало известно, что популярная американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум помолвлены и готовятся к свадьбе. А сегодня в Сети появились фотографии с благотворительной конференции Unite2Cure, прошедшей в Ватикане. Это первый выход в свет этой красивой пары после объявления о помолвке. Возлюбленные побывали на встрече с Папой Римским Франциском , состоявшейся в рамках конференции по лечению онкологических заболеваний.

Напомним, роман Кэти Перри и Орландо Блума начался в 2016 году, однако, спустя год пара рассталась. В недавнем эфире шоу American Idol певица, являющаяся одним из членов жюри, сообщила, что влюблена и счастлива. « На вопрос ведущей шоу о помолвке: «Вы обручились совсем недавно?» Перри ответила утвердительно: «Да! Я именно это и имела в виду!».

Фото: globallookpress, eastnews