Кэти Перри и Орландо Блум вышли в свет впервые после объявления о помолвке

Американская певица Кэти Перри, видимо, больше не хочет скрывать свою личную жизнь, ведь недавно она открыто заявила, что счастлива и любима. А сделал её такой никто иной, как актер Орландо Блум. Недавно пара официально объявила о воссоединении (и даже намекнула на помолвку!).

А теперь актер и певица появились вместе на благотворительной конференции Unite to Cure в Ватикане, где встретились с Папой римским Франциском

Напомним, что роман Перри и Блума закрутился в 2016 году, а спустя год они расстались. Правда, совсем скоро их начали видеть вместе.