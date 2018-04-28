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Кэти Перри и Орландо Блум вышли в свет впервые после объявления о помолвке
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Кэти Перри и Орландо Блум вышли в свет впервые после объявления о помолвке 

Журнал ОК! 52 минуты назад
Американская певица Кэти Перри, видимо, больше не хочет скрывать свою личную жизнь, ведь недавно она открыто заявила, что счастлива и любима. А сделал её такой никто иной, как актер Орландо Блум. Недавно пара официально объявила о воссоединении (и даже намекнула на помолвку!).
А теперь актер и певица появились вместе на благотворительной конференции Unite to Cure в Ватикане, где встретились с Папой римским Франциском.
Напомним, что роман Перри и Блума закрутился в 2016 году, а спустя год они расстались. Правда, совсем скоро их начали видеть вместе.
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