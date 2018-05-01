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Орландо Блум прокомментировал роман с Кэти Перри. Что актер думает о возлюбленной?
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Орландо Блум прокомментировал роман с Кэти Перри. Что актер думает о возлюбленной? 

Peopletalk 7 часов назад
Фото: Peopletalk
Орландо Блум (41) и Кэти Перри (33) снова сошлись в марте этого года. Именно тогда папарацци заметили парочку во время совместного отдыха в Праге. А теперь влюбленные в Италии: там певица и актер сходили на благотворительную конференцию, где встретились с Папой Римским (81), а потом погуляли по Риму.
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Сама Кэти уже не раз признавалась в серьезных чувствах к Орландо. Однажды на своем концерте певица посвятила песню своему возлюбленному, а потом и вовсе намекнула на помолвку с актером, заявив во время телеинтервью: «Я помолвлена и очень счастлива!».
https://youtu.be/ERaMlzOl5OU
И вот, Орландо прокомментировал свои отношения. В интервью изданию The Times Блум признался, что Кэти замечательный человек. «На самом деле… она замечательный человек. Я не был хорошо знаком с ее творчеством, когда мы встретились. Я и представить себе не мог, что что-то случится. И ты просто чувствуешь это. Ты не выбираешь, в кого влюбляешься. Сейчас она на гастролях, я играю, все развивается. Я очень уважаю ее, и у меня сильные чувства к ней. Так что посмотрим», — заявил актер.
Кажется, про помолвку Блум еще не в курсе?
Напомним, Блум и Перри начали встречаться в 2016-м, но отношения пары продлились всего год. Правда, уже через несколько месяцев звезд снова начали замечать вместе.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/orlando-blum-prokommentiroval-roman-s-keti-perri-chto-akter-dumaet-o-vozlyublennoj/
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