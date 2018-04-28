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Кэти Перри и Орландо Блум посетили Ватикан
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Кэти Перри и Орландо Блум посетили Ватикан 

Клео.Ру 45 минут назад
Фото: Клео.Ру
Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блум (Orlando Bloom) снова вместе. Более того, звезды вместе полетели в Рим, и важным пунктом их поездки стала встреча с Папой Франциском.
Певица на встрече с Папой была в черном платье и черной шляпе с вуалью, Блум был в черном костюме. «Всем хорошей субботы! — сказала Кэти в видео, которое выложила в Insta. — Я в Риме, в Ватикане, чтобы поговорить о медитации».
Певица прибыла в Ватикан в рамках четвертой ежегодной конференции Unite to Cure. С ней вместе были ее мама Мэри Хадсон и Блум, которого Перри называла не иначе как «моим дорогим».
Вместе с тем она доказала, что никогда не упустит возможности показать свою дурашливую сторону. «Никогда не могу не быть собой», — написала она под видео, на котором ее можно увидеть преследующей группу марширующих мужчин в униформе.
Слухи о том, что Кэти и Орландо снова вместе, появились после того, как ранее в этом году они вместе улетели отдыхать на Мальдивы. В марте они провели время вместе в Токио, где во время шоу Перри посвятила Блуму одну из песен.
Напомним, они встречались на протяжении года. И выглядели довольно милой парой. Но в прошлом году пришли к решению, что им не по пути. После их разрыва инсайдеры сообщили, что ни Перри, ни Блум не относились к своему роману серьезно. «Кэти не воспринимала это как что-то особенное. Между ними никогда не было серьезных отношений. Когда они начали встречаться, подумали: „Хм, это будет интересно“. Но Орландо и не думал останавливаться на одной девушке».
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