Как начать новые отношения после развода

Что такое развод? Для одних это растерянность и утрата выработанной годами модели поведения, для других — эйфория и освобождение, для третьих — разочарование во всем и вся. В любом случае развод — это стресс. И, находясь в этом крайнем напряжении, вам надо еще и работать, и детей воспитывать (если есть), и за собой следить, и про социум не забывать. Как же начать все сначала? Давайте об этом и поговорим.

С какими трудностями вы можете столкнуться после развода в попытках построить новые отношения?

Вы забыли, что такое флирт

Особенно если рано вышли замуж. Рациональный, ненавязчивый, естественный флирт — это целая наука. И не у всех эти знания заложены генетически. Для того чтобы научиться вести себя естественно и находить тех партнеров, которые действительно вам подходят, требуется время. А если вы провели это время с одним мужчиной, с которым недавно развелись, и больше ни с кем не общались? В общении с противоположным полом вы можете почувствовать себя школьницей, у которой дрожат ноги перед неизвестностью.

Вы занижаете свою самооценку

Редко кто выходит из развода без психологической травмы. И в таком случае в первую очередь страдает, увы, самооценка. Особенно если брак распался из-за измены. В зависимости от степени травматичности события женщины, за редким исключением, выбирают себе одну из трех неэффективных моделей поведения:

«Все мужчины — козлы, и я не собираюсь иметь с ними дело»;

«Я недостойна мужчин»;

(Прокручивая в голове эти две фразы, вы тем самым замыкаетесь в себе.)

«Я самая обаятельная и привлекательная. И попробуй только отказать!»

В этом случае у вас открывается второе дыхание. Желая познакомиться во что бы то ни стало, вы начинаете рассылать анкеты на все сайты знакомств, в компаниях пристаете ко всем неженатым мужчинам, на работе постоянно кокетничаете и в целом ведете себя навязчиво, местами даже агрессивно. Это значит одно: вы пока не готовы к гармоничным отношениям — не спешите, дайте себе время.

Вы начинаете торопить события

Мы все любим трафареты, образцы, которые мы сами, своими руками сотворили. И потому женщины, долгое время прожившие с одним мужчиной, часто переносят эти трафареты на новых знакомых. В результате уже на втором свидании они начинают предпринимать попытки познакомить мужчину со своими детьми, предлагают «сходить всем вместе в цирк, как было раньше», выбрать новому знакомому «нормальный пиджак», «одеться-подстричься, как приличный человек». И это вовсе не демонстрация благ будущей семейной жизни, как считает большинство, — это бесцеремонное нарушение личного пространства.

Вы ищете волшебника

«Вот бы появился у меня новый мужчина, все бы мои проблемы решил и раны залечил», — пишет мне одна клиентка, которая только еще хочет развестись с мужем. И почему это новый мужчина должен что-то решать… Вот он «обрадуется». Да сбежит тут же. Потому что у него своих проблем хватает, а тут еще чужие. Еще одну-две проблемы решить куда ни шло. А когда их целый воз и маленькая тележка?

Очень часто женщины, не успевшие отдохнуть от старых отношений, вешают на нового партнера все свои бытовые и психологические проблемы, нагружают его ненужной информацией, рассказывая, «какой классный секс был с мужем», «как здорово они всей семьей ездили в Таиланд», «как муж мыл полы и вообще помогал по хозяйству», «как изменял с секретаршей», «как напивался в гараже». А потом удивляются, что почему-то не могут построить серьезные отношения.

Как избежать трудностей и как правильно знакомиться?

Восстановить пробел в области флирта

Считается, что к новым отношениям женщина готова только через 3–6 лет. Именно столько времени требуется на реабилитацию. Начните с обычных, ни к чему не обязывающих дружеских отношений. Для начала поймите, а кто же они, мужчины, которые окружают вас сейчас? Представьте, что вы с другой планеты и вам дано задание узнать, кто они такие, чем живут, как мыслят, чего хотят? Общаясь с противоположным полом, проявляйте уважение, искренний интерес и соблюдайте все правила эффективного общения.

Мужчины, с которыми вы будете общаться, необязательно должны быть свободными. Вы же учитесь коммуникации. Обсудите с соседом коммунальные вопросы, поддержите беседу с попутчиком в поезде, помогите дедушке в магазине найти товар, обсудите с мужчинами, стоящими с вами в очереди, что-нибудь позитивное, подружитесь с мужским коллективом соседнего отдела. Тренируйтесь, расширяйте свой круг знакомств и постепенно из этого круга у вас будет вырисовываться образ того партнера, который вам нужен для серьезных отношений.

Выровнять самооценку

Не замыкайтесь в себе: если вы обижены на мужчин, выходите в люди. В любые. Хоть в женский коллектив, хоть мужской. Возьмите больше часов на работе, если она связана с общением, участвуйте в благотворительности, приглашайте подруг, друзей в гости, вступайте в группы по интересам, приходите на тематические вечера. Узнавайте себя новую в общении.

И да, никакой агрессии в знакомствах! Мужчины не виноваты, что ваши прежние отношения были неудачными. Если вы злитесь, что вас не пригласили на свидание, принесли не те цветы, пригласили не в то кафе, не стали отвечать на ваши теплые объятия, вы еще не готовы к отношениям. Да, вы замечательная, прекрасная, удивительная, но сейчас в вас живет обида на мужчин, которую нужно пережить, чтобы не переносить конфликт на ни в чем не повинных людей.

Не форсируйте события

Как бы на вас ни давили родные-знакомые: «Поспеши, пока ты еще молода-красива», как бы вам самим ни хотелось прыгнуть в омут с головой, не торопитесь. Перед вами не муж. Перед вами другой человек. И ваши отношения должны развиваться естественно. Знакомство должно быть знакомством, ухаживание — ухаживанием, притирка — притиркой, а не наоборот. Не подкармливайте борщами малознакомого человека, оставьте попытки познакомить его с детьми и родителями. Уважайте чужое пространство.

Спросите себя: «Чего я сейчас хочу? Освободиться от обиды на бывшего мужа? На весь мир? А может, я хочу найти новую работу? Съездить в Малайзию? Записаться на зумбу?» Что-нибудь подходящее нашли из этого списка? Если нет, добавьте свое.

Осуществите то, чего давно хотели. Кому же, как не вам, заботиться о себе любимой? Загрузите себя работой, психологической и бытовой. С каждым днем становитесь счастливее, шаг за шагом избавляйтесь от претензий к миру СОБСТВЕННЫМИ силами через выполнение своих маленьких и больших задач, через исполнение своих желаний.

Вы должны прийти к новым отношениям максимально обновленной, без предвзятого отношения, обид, навязчивых мыслей и сомнений в своем внутреннем и внешнем облике.

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