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Как играть в постели со льдом и воском
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Как играть в постели со льдом и воском 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Эротические игры с изменением температуры — звучит странно, но на самом деле это несложно и очень приятно. Для них не нужны дорогостоящие секс-игрушки, к тому же они дарят море удовольствия. Согласно опросу, проведенному одним из американских сайтов знакомств, такие игры пробовали всего 37% людей. Пора присоединяться к ним!

1. Что такое игра с температурой?

Это техника для всех видов прелюдии и использует тепло и холод для получения новых ощущений. Нередко вместе с источниками тепла и холода используют бондаж или повязку для придания ощущениям остроты.

2. Почему это приятно?

Главная цель таких игр — спровоцировать возбуждение с помощью кожных рецепторов. Особенно интересные ощущения появляются, когда холодное и горячее комбинируются самым неожиданным образом.

3. Как это работает?

Не ограничивайте себя кубиками льда, мороженым или клубникой из холодильника. Попробуйте горячий воск (свечи должны быть предназначены для этих целей, поскольку в обычных могут быть аллергенные примеси), шоколадный крем, сироп и масло. Также подойдут секс-игрушки из металла и стекла, которые можно нагреть или охладить.

4. Как это делать?

Кубик льда можно взять в рот, слегка растопить — и провести по нужному участку тела. Со льдом можно делать минет, если взять пакет в одну руку, а другую оставить теплой, и менять их в непредсказуемом режиме. Звучит странно, но ощущения будут весьма приятными.
Если вы поехали в отпуск, можно попросить в отеле ведерко со льдом. В нем удобно охлаждать игрушки. Чтобы нагреть их, наберите горячей воды из-под крана (не кипяток!) и оставьте их там на 5−10 минут. Всегда проверяйте температуру, перед тем как касаться этими игрушками интимных зон!
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