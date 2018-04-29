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Тест: хорошо ли ты разбираешься в мужской психологии
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Тест: хорошо ли ты разбираешься в мужской психологии 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
Просто совсем не значит примитивно. Мужчины далеко не дураки и во многих вопросах нас, женщин, превосходят. Но все же о многом они предпочитают не думать, в то время как женщина способна прокручивать одну ситуацию в голове сотни раз, пытаясь прийти к истине. Мужчины называют это «заморачиваться по пустякам». Чего уж там, разногласия и всевозможные несостыковки между нами будут всегда, но все же в мире немало пар, способных понимать друг друга, как это принято говорить, с полуслова!
В чем их секрет, что известно им, чего не знают другие? А может, для них все происходит интуитивно или все же нужно иметь за плечами внушительный список литературы и огромный опыт в отношениях, чтобы щелкать мужчин как орешки? Пройди наш тест и узнай, насколько ты далека от звания специалиста по мужчинам, а может, у тебя уже стоит многому поучиться!
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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