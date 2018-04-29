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«Невеста хороша»: Дарья Мороз нарядила собаку в свадебную фату
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«Невеста хороша»: Дарья Мороз нарядила собаку в свадебную фату 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
Актриса Дарья Мороз порадовала поклонников необычным фото. На нем, кроме женщины и ее партнера по сцене, запечатлена такса в фате. Неудивительно, что именно собака стала предметом детального обсуждения Интернет-пользователей, увидевших эту фотографию.
Известная актриса театра и кино смогла поднять своим поклонникам в сети настроение одной публикацией. Женщина опубликовала в своем личном микроблоге фотографию, сделанную после очередного спектакля во время гастролей по стране. Компанию именитой артистке на снимке составили ее коллега Дмитрий Куличков и собака, которую ради шутки нарядили в свадебную фату. «Семейный портрет в интерьере или мечты Миропы Давыдовны!», — подписала публикацию сама Дарья.
Многочисленные подписчики Мороз тут же принялись обсуждать таксу, облаченную в необычный наряд. По мнению пользователей сети, животное просто стало украшением этого снимка. У многих она вызвала умиление, другие же отметили, что не каждое животное позволит обращаться с собой подобным образом. «А невестушка-то красавица!» «Мило очень! А девушка в фате просто восхитительна!» «Собачьи ценности!» «Как эта мадам „длинные уши“ стерпела такое издевательство?» «Та, что посередине, просто обаяшка!» «Красивая невеста!» «Невеста хороша!» Интересно, что некоторые подписчики артистки даже умудрились разглядеть между героями фотографии общие черты. По их словам, женщина и «невеста» очень похожи друг на друга взглядом и глазами в целом.
А не так давно Мороз рассказала, что поставила себе цель — сесть к лету на продольный шпагат. И ее успехи немало впечатлили публику в сети. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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