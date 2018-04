Обещать не значит жениться: 8 звездных свадеб, которые так и не состоялись 

Сегодняшняя именинница Ума Турман (29 апреля известной актрисе исполняется 48 лет) оказывалась в подобной ситуации — бриллиант на пальце так и не сделал ее законной женой. «Летидор» решил вспомнить звездные пары, которые, несмотря на «серьезные намерения», так и не стали мужем и женой. Ума Турман и Арпад Бюссон Американская актриса и французский миллиардер Арпад Бюссон начали встречаться в 2007 году. Бизнесмен увидел Уму Турман во время миланской Недели моды и сразу влюбился. Между ними завязался роман на две страны (в то время Бюссон жил в Великобритании, а Турман — в США). Но расстояние нисколько не пугало пару — в 2009 году Арпад Бюссон сделал возлюбленной предложение и подарил шикарное кольцо с бриллиантом в 8 карат. Правда, счастье длилось недолго… В 2011 году Ума и Арпад решили попробовать восстановить отношения. Миллиардер повторно сделал Уме предложение, а спустя год у них родилась дочь Луна (15 июля 2012 года). Оба были абсолютно счастливы, но в 2014 году их любовь снова дала трещину — вторая помолвка была разорвана. Все сразу стало понятно, когда Турман появилась на светском мероприятии без кольца… Красивая история закончилась печально. В 2014 году Бюссон начал судиться с бывшей невестой за опеку над общим ребенком. Разбирательства продолжаются уже несколько лет. Анна Калашникова Прохор Шаляпин Пожалуй, один из самых скандальных разрывов помолвки среди российских звезд — это расставание Прохора Шаляпина с возлюбленной Анной Калашниковой. Отношения между моделью и певцом завязались в 2014 году. Свою любовь пара нисколько не скрывала. События в жизни влюбленных развивались стремительно — в 2014 года Анна и Прохор заявили, что скоро станут родителями. Их сын Даниил появился на свет 20 марта 2015 года. После рождения малыша Прохор сделал предложение Анне, и счастливые родители даже выбрали дату предстоящего торжества — весна 2016 года. Однако ситуация быстро изменилась, когда в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале выяснилось, что Даниил вовсе не сын Прохора Шаляпина. Об этом Прохор и Анна рассказывали и в эфире шоу «Пусть говорят», и на шоу «На самом деле». Сейчас Шаляпина и Калашникову связывают дружеские отношения. Настолько дружеские, что Прохор принимает участие в воспитании ребенка Анны! В интервью журналу «СтарХит» певец признался, какие отношения связывают его с бывшей невестой сейчас: Невозможно точно сказать, насколько эта любовная история правдива от начала до конца, но факт остается фактом: долгожданная свадьба так и не состоялась. Как и у героини из фильма «Свадебный переполох» (2001), в котором снялась Дженнифер Лопес , свадьба самой актрисы также не состоялась. Помолвка Лопес с актером Беном Аффлеком была расторгнута за несколько дней до свадьбы! Звезды познакомились на съемках романтического фильма «Джильи». И хотя фильм вышел, по мнению критиков, просто ужасным (он получил несколько «Золотых малин» в 2005 году, в том числе как «Худшая комедия»), между Лопес и Аффлеком завязался бурный роман. Актер даже снялся в клипе возлюбленной Jenny from the Block. А вскоре сделал Дженнифер предложение. В интервью журналу Vanity Fair Дженнифер Лопес призналась, что негативный отклик на фильм «Джильи» стал для нее ударом, повлиявшим на разрыв отношений с Аффлеком: Сейчас Дженнифер Лопес счастлива с Алексом Родригесом . Бейсболист как родных принял ее детей от брака с Марком Энтони 10-летних близнецов Эмму и Макса (Дженнифер, в свою очередь, души не чает в детях Алекса — 13-летней Наташе и 10-летней Элле) и, кажется, вот-вот сделает своей любимой женщине предложение руки и сердца. Надеемся, что в этот раз обойдется без недоразумений. Ксения Собчак Александр Шустерович Это сейчас Ксения Собчак — известный политик (напомним, Ксения Анатольевна баллотировалась на пост президента России в 2018 году), а в далеких 2000-х — популярная светская львица. В 2002 году у знаменитости завязался роман с американским бизнесменом Александром Шустеровичем. Отношения развивались планомерно, и спустя три года бизнесмен сделал Ксении предложение. Подготовка к свадьбе шла полным ходом: платье было заказано у Валентина Юдашкина , для церемонии забронирован целый дворец в Санкт-Петербурге. Кажется, все знаменитости с нетерпением ждали эту свадьбу… Напомним, что сейчас Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом . В ноябре 2017 года у пары родился сын Платон. Певица познакомилась с актером Тейлором Кинни на съемках своего клипа You and I в 2011 году. Через четыре года в День всех влюбленных Тейлор Кинни сделал певице предложение и преподнес кольцо с камнем в виде сердца. Но до свадьбы дело так и не дошло… В июле 2016 года пара распалась. В документальном фильме о своей жизни Gaga: Five Foot Two певица призналась, что поводом для расставания послужили многочисленные ссоры и выяснения отношений. Звезда искренне любила Кинни, и после расторжения помолвки ее сердце оказалось разбито. В 2016 году Леди Гага дала откровенное интервью телеканалу CBS , в котором затронула тему расставания с актером Тейлором Кинни: Джулия Робертс и Кифер Сазерленд Как знать, может быть, именно случай из жизни Джулии Робертс лег в основу фильма «Сбежавшая невеста», в котором в 1999 году главную роль исполнила актриса…. Судите сами. В 1990 году на съемках фильма «Коматозники» Робертс познакомилась с актером Кифером Сазерлендом. Между коллегами по съемочной площадке сразу же закрутился бурный роман, за которым наблюдал весь Голливуд. Планировалось роскошное торжество с красивым платьем и множеством гостей. Приглашения были разосланы, знаменитости готовились к свадьбе года. Однако этой свадьбе не суждено было произойти… Видимо, Робертс узнала об этом, поэтому решила отменить свадьбу, и укатила с другом жениха Джейсоном Патриком в Ирландию! После этого актриса два раза была замужем. Сейчас она воспитывает троих детей от брака с оператором Дэниэлом Модером : дочь Хазел (13 лет), сыновей Генри (10 лет) и Финнеаса (13 лет). Американская певица начала встречаться с австралийским миллиардером Джеймсом Паркером в 2015 году. И уже спустя год пара объявила о помолвке. Джеймс Паркер подарил невесте кольцо за 7 миллионов долларов. Разумеется, пара планировала пышную свадьбу… Невеста долго приводила себя в форму, чтобы надеть роскошное свадебное платье. Что послужило причиной такого резкого решения — неизвестно. Но многие считают, что миллиардеру не нравилось, что певица выставляла их отношения напоказ (в то время у Кэри было свое реалити-шоу «Жизнь Мэрайи»). Еще одной причиной мог послужить отказ девушки присутствовать на дне рождения сестры Паркера Гретель в Сиднее. Кроме того, поговаривали, что миллиардер был в шоке от расточительности своей звездной невесты… Напомним, что у Кэри было уже два неудачных брака с продюсером Томми Моттола и музыкантом Ником Кэнноном, в браке с которым на свет появились двойняшки — сын Мороккан и дочь Монро (сейчас им 6 лет). Мария Шарапова Саша Вуячич Известные спортсмены баскетболист Саша Вуячич и теннисистка Мария Шарапова решили пожениться в октябре 2010 года после нескольких лет отношений. Свадьбу влюбленные запланировали на 2012 год, однако мероприятие пришлось перенести из-за Олимпиады и теннисного турнира «Большого шлема». Потом, увы, она так и не состоялась. Звезды не раз признавались в интервью, что им было сложно совмещать плотные графики друг друга, встречаясь только в свободное от спортивных мероприятий время. К тому же у обоих карьера тогда находилась на самом пике. portal.picture-alliance.com