После этого трудно поспорить, что все дочки в итоге становятся похожими на мать

Наверняка вы не раз слышали этот бессмертный совет для мужчин: если ты хочешь узнать, какой будет твоя девушка через пару десятков лет, посмотри на свою тещу. Британцы решили создать фотопроект, посвященный теме похожести мам и дочерей, чтобы выяснить, так ли это.

Сара (62 года) и Клемми (30 лет)

Все мамы и дочки не были уверены в том, что сильно похожи друг на друга, но совмещение портретов показало реальную картину.

Джози (48 лет) и Джоди (24 года)

Джози призналась, что ей страшно стареть. Она хочет всегда выглядеть как ее дочь, поэтому сражается с возрастом как может.

Эстер (73 года) и Венди (43 года)

У Эстер другой взгляд на красоту. Она призналась, что в молодости даже злоупотребляла косметикой, а сейчас совершенно не красится (только для этого фото). Для нее самое главное — это здоровье, а не внешняя привлекательность.

Францес (83 года) и Тинека (57 лет)

Францес ведет активный образ жизни, поэтому чувствует себя молодой. Она сказала, что в дочери всегда видела мужа и свекровь, но после этого эксперимента поняла, как сильно они с Тинекой похожи.

Ронда (45 лет) и Дарси (15 лет)

Ронда говорит, что глядя на дочь, всегда видит себя в молодости. И это, по ее мнению, очень мило и странно, будто путешествие во времени. Женщина рассказала, что все знакомые и друзья тоже замечают их сходство с дочерью.

Согласитесь, смотреть на результаты этого эксперимента было очень интересно! Если вам тоже понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!