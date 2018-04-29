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После этого трудно поспорить, что все дочки в итоге становятся похожими на мать
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После этого трудно поспорить, что все дочки в итоге становятся похожими на мать 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Наверняка вы не раз слышали этот бессмертный совет для мужчин: если ты хочешь узнать, какой будет твоя девушка через пару десятков лет, посмотри на свою тещу. Британцы решили создать фотопроект, посвященный теме похожести мам и дочерей, чтобы выяснить, так ли это.
Сара (62 года) и Клемми (30 лет)
Все мамы и дочки не были уверены в том, что сильно похожи друг на друга, но совмещение портретов показало реальную картину.
Джози (48 лет) и Джоди (24 года)
Джози призналась, что ей страшно стареть. Она хочет всегда выглядеть как ее дочь, поэтому сражается с возрастом как может.
Эстер (73 года) и Венди (43 года)
У Эстер другой взгляд на красоту. Она призналась, что в молодости даже злоупотребляла косметикой, а сейчас совершенно не красится (только для этого фото). Для нее самое главное — это здоровье, а не внешняя привлекательность.
Францес (83 года) и Тинека (57 лет)
Францес ведет активный образ жизни, поэтому чувствует себя молодой. Она сказала, что в дочери всегда видела мужа и свекровь, но после этого эксперимента поняла, как сильно они с Тинекой похожи.
Ронда (45 лет) и Дарси (15 лет)
Ронда говорит, что глядя на дочь, всегда видит себя в молодости. И это, по ее мнению, очень мило и странно, будто путешествие во времени. Женщина рассказала, что все знакомые и друзья тоже замечают их сходство с дочерью.
Согласитесь, смотреть на результаты этого эксперимента было очень интересно! Если вам тоже понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
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