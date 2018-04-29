Лиа Мишель объявила о помолвке

Актриса Лиа Мишель, знакомая зрителям по сериалам «Хор» и «Королевы крика», объявила о помолвке — по новомодной традиции звезд, в качестве площадки для объявления выбрав свой Instagram и поделившись фото кольца с весьма внушительным бриллиантом. Избранником Лии стал глава модного бренда All Year Round Зэнди Рич, с которым актриса встречается меньше года.

Делая предложение руки и сердца, бойфренд Мишель подарил ей кольцо с 4-каратным бриллиантом (дизайн украшения, кстати, он разработал самостоятельно). С Зэнди Лиа встречается с июля прошлого, 2017 года.

Фото кольца в своем Instagram Мишель сопроводила короткой подписью «да», не уточнив, когда именно состоится свадьба.

Yes 💍

Публикация от Lea Michele (@leamichele)

28 Апр 2018 в 1:06 PDT Самыми продолжительными и серьезными отношениями Лии были отношения с коллегой по сериалу «Хор» Кори Монтейтом, который скончался в июле 2013 года. После этого актриса почти два года встречалась с актером Мэттью Пэтсом, но рассталась с ним в феврале 2016. попкорнnews