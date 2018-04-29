Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель объявила о помолвке и показала роскошное кольцо с бриллиантом

Лиа Мишель опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором счастливо улыбается и закрывает лицо рукой с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

— лаконично подписала она снимок.

Женихом актрисы стал глава модного бренда All Year Round Зэнди Рич. Дизайн кольца с бриллиантом в четыре карата Рич разработал сам. Ребята познакомились на свадьбе лучших друзей несколько лет назад и начали встречаться в июле прошлого года. Недавно Лиа очень трогательно поздравила Зэнди с днем рождения. «Слава богу, что моя лучшая подруга вышла замуж за твоего лучшего друга, а мы сидели рядом на их свадьбе. Мне было очень приятно дружить с тобой несколько лет, теперь мы начали новую главу наших отношений, и я очень счастлива. Люблю тебя», — написала актриса в Instagram.

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Фото: Instagram