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В Суоярви зарегистрировали свадебный урожай
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В Суоярви зарегистрировали свадебный урожай 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Такого количества свадеб в апреле еще не было.
Апрель месяц оказался урожайным на регистрацию заключения брака в отделе ЗАГС Суоярвского района, сообщает официальный портал Карелии. Свадебный марш Мендельсона прозвучал для 10 пар. В прошлом году в апреле была оформлена всего 1 запись о заключении брака, а за первый квартал 2018 года было зарегистрировано 13 семейных союзов. За последние пять лет больше 10 браков в апреле было зарегистрировано лишь в 2014 году — 12.
«Кто-то из молодых прислушался к советам астрологов: в апреле самыми благоприятными для вступления в брак были числа 17, 20, 27 и 28. Кто-то специально выбирал апрельскую дату для свадьбы, так как именно в этом месяце отмечается старинный праздник — Красная горка. Старинная русская пословица гласит: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется», — так объясняет портал причины апрельского ажиотажа.
На фото — апрельские молодожены Анушонок Алина и Александр.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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