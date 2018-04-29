В Суоярви зарегистрировали свадебный урожай

Такого количества свадеб в апреле еще не было.

Апрель месяц оказался урожайным на регистрацию заключения брака в отделе ЗАГС Суоярвского района, сообщает официальный портал Карелии. Свадебный марш Мендельсона прозвучал для 10 пар. В прошлом году в апреле была оформлена всего 1 запись о заключении брака, а за первый квартал 2018 года было зарегистрировано 13 семейных союзов. За последние пять лет больше 10 браков в апреле было зарегистрировано лишь в 2014 году — 12.

«Кто-то из молодых прислушался к советам астрологов: в апреле самыми благоприятными для вступления в брак были числа 17, 20, 27 и 28. Кто-то специально выбирал апрельскую дату для свадьбы, так как именно в этом месяце отмечается старинный праздник — Красная горка. Старинная русская пословица гласит: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется», — так объясняет портал причины апрельского ажиотажа.

На фото — апрельские молодожены Анушонок Алина и Александр.