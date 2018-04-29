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Сати Казанова рассуждает о материнстве
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Сати Казанова рассуждает о материнстве 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Осеню прошлого года Сати Казанова вышла замуж. Тайная свадьба стала поводом говорить о скором пополнении в семье звезды, да она и сама провоцировала эти слухи. Девушка стала появляться на людях в просторных нарядах, записала проникновенную песню «Мама», а недавно в своем микроблоге певица рассуждала о любви и материнстве.
«Терпение — оно у женщины одно, у жены — другое, а мать готова терпеть практически вечность. Подумала сегодня о терпении, оно невозможно без любви» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Сати. — «Мать любит свое дитя бесконечно и принимает его любым. Как же велика сила материнской любви и заботы».
После этого в «Инстаграме» Казановой появилась фотография, сделанная во время одного из концертов. Сати выступает в обтягивающем платье, которое не скрывает ее подросший животик.
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