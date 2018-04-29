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Полная девушка не хотела быть «жирной невестой» и перед свадьбой сделала практически невозможное
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Полная девушка не хотела быть «жирной невестой» и перед свадьбой сделала практически невозможное 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Когда-то Клэр Кроутер весила 90 кг. А все из-за пристрастия к нездоровой пище. В один момент девушка поняла, что ситуация совершенно вышла из-под контроля, потому что она начала ненавидеть свое отражение в зеркале. Клэр даже отказала своему жениху в ответ на его предложение руки и сердца, потому что не хотела стоять у алтаря «жирной». Девушка приняла твердое решение похудеть, и достигла ошеломительного результата. Такой она была ДО:
Но однажды ее стало тошнить от своих фото и отражения в зеркале. Тогда Клер и присоединилась к группе похудения.
Благодаря занятиям, за 10 месяцев она похудела на 25,5 кг. Но Клэр не собиралась останавливаться на достигнутом и вступила в фитнес-клуб вместе с женихом Стивеном, который помогал ей и поддерживал, как мог. Они вместе сидели на диете и занимались по одной программе.
Таким образом, в общей сумме девушка потеряла 38,5 кг.
Теперь она стала ослепительной подтянутой красавицей — от несчастной толстушки не осталось и следа.
Самое главное, что Клэр обрела уверенность в себе, начала гордиться своим телом.
«Огромное значение для моего успеха имела поддержка Стивена», — сказала она.
Сейчас уже никто не назовет эту девушку «жирной невестой».
Сделав свое тело идеальным, Клэр наконец-то выбрала себе свадебное платье.
В 2014 году Клэр и Стивен стали мужем и женой.
«Мы сами до сих пор не может поверить, что достигли таких результатов, ведь пару лет назад мы были обычными толстяками».
Многие скажут, что Клэр слегка переборщила с тренировками, но это уже другой вопрос. Девушка в любом случае заслуживает уважения и восхищения, потому что за ее ошеломительным превращением стоит невероятная сила воли, упорство, значительные приложенные усилия и, конечно же, характер.
Браво всем, кто умеет переступить через себя, кто борется с ленью и всегда стремится к самосовершенствованию!
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