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Блестящая миниатюра — вся правда об отношениях в нескольких строках!
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Блестящая миниатюра — вся правда об отношениях в нескольких строках! 

Карельские вести 1 час назад
— Красотка, дай номер телефона!
— Молодой человек, пишите 0695671230.
— Хм… Так сразу…
— Пишите, пишите, не стесняйтесь. Позвоните сегодня вечером ровно в шесть. В семь встречаемся на ужин. Я позже есть не люблю. Сегодня секса не будет. Рано. Возьмите деньги. Я люблю крабов. Цветов не надо. Сэкономите.
Завтра можно секс. Я люблю сверху. Полгода вам достаточно? Мне нельзя тянуть с детьми. Да и вам тоже. Мальчик. Потом девочка. Я растолстею. Вы полысеете. Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу квартиру.
— Вот дура.
— Лучше потратить две минуты, чем двадцать лет.
via Елена Андрейчикова
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