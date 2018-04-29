Блестящая миниатюра — вся правда об отношениях в нескольких строках!

— Красотка, дай номер телефона!

— Молодой человек, пишите 0695671230.

— Хм… Так сразу…

— Пишите, пишите, не стесняйтесь. Позвоните сегодня вечером ровно в шесть. В семь встречаемся на ужин. Я позже есть не люблю. Сегодня секса не будет. Рано. Возьмите деньги. Я люблю крабов. Цветов не надо. Сэкономите.

Завтра можно секс. Я люблю сверху. Полгода вам достаточно? Мне нельзя тянуть с детьми. Да и вам тоже. Мальчик. Потом девочка. Я растолстею. Вы полысеете. Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу квартиру.

— Вот дура.

— Лучше потратить две минуты, чем двадцать лет.

via Елена Андрейчикова