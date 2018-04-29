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Ученые выяснили, что убивает секс в семье
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Ученые выяснили, что убивает секс в семье 

МедикФорум 49 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, что влияет на секс в браке. Многие пары страдают от того, что с годами страсть угасает и появляются другие интересы, которые важнее для пары, чем интимная близость. Ученые задались вопросом, что чаще всего заставляет семейных людей отказаться от секса. МедикФорум выяснил, что же является причиной отказа от секса в семьей. Неожиданно оказалось, что гаджеты и домашние питомцы стали лидерами в списке «убийц» супружеского секса. Все дело в том, что именно животные и гаджеты мешают семьям заниматься сексом, отвлекая партнеров и занимая их свободное время. Особенно часто люди проводят время с животными или гаджетами перед сном, когда им стоило бы оказаться в постели. Многие люди любят перед сном посмотреть почту или уделять внимание соцсетям вместе нежных объятий своих близких, а большое количество животных отвлекает хозяев от такой темы. Причем, интерес к гаджетам постоянно растет, занимая все больше времени, а вот время проведенное парой в постели постоянно снижается. Животные же также часто нарушают интимную жизнь партнеров из-за того, что те ссорятся, кому гулять с собакой. Подобные ссоры не сказываются положительно на интимной жизни, способствуя охлаждению мужа и жены друг к другу. Стоит отметить, что, согласно исследованию ученых, третье место заняла обычная уборка дома, которую любители чистоты готовы делать каждый день. Дальше в списке оказались жмоциональные обиды на мужчин, не желающих помогать своим половинкам, а также просмотр ТВ в спальне только усугубляет ситуацию. Ранее было доказано, что брак убивает секс.
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