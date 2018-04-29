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Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Зайцевым
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Мустафина объявила о разводе с бобслеистом Зайцевым 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Гимнастка Алия Мустафина развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым, с которым она состояла в браке с ноября 2016 года. Об этом спортсменка сообщила в своем Инстаграме.
У Мустафиной и Зайцева в июне 2017 года родилась дочь Алиса.
"Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать", — написала Мустафина.
23-летняя Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Олимпийских игр.
Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь. И попрошу эту тему больше не поднимать☺️
Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) 29 Апр 2018 в 3:34 PDT
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