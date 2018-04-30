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Новый вид эскорта без интима: парень на час
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Новый вид эскорта без интима: парень на час 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Бывает, что девушку пригласили на какое-то мероприятие, а парня у нее нет — идти не с кем. Грустить в одиночестве тоже не хочется, ведь каждая девушка мечтает о том, чтобы ее сопровождал галантный привлекательный парень. Именно в таких случаях на помощь приходит новый стартап, который сейчас набирает популярность в США.
Этот бизнес-проект назвали «Арендуй джентльмена». В нем предусмотрена аренда компаньона для профессиональных платонических свиданий. Т.е. никакого интима! Девушки имеют возможность получить надежного симпатичного собеседника, который сопроводит их на любое мероприятие, где он им нужен — не более. С таким компаньоном можно будет не переживать за впечатление, которое он произведет на других гостей — парни из «Арендуй джентльмена» всегда вежливы, обаятельны и галантны.
На сайте, среди около 150 парней, клиентки могут выбрать себе наиболее подходящую кандидатуру исходя из своих интересов и потребностей.
Одна из журналисток решила для эксперимента опробовать новый сервис. Она заказала высокопривлекательного молодого человека, который составил ей компанию в музее. Он рассказал, что работает актером, поэтому вживаться в разные роли для общения с девушками ему совершенно не сложно.
Журналистка отметила, что парень вел себя очень обходительно, поддерживал зрительный контакт на протяжении всей беседы, был активным собеседником, задавал вопросы и ни разу не отвлекся на свой мобильный телефон.
В конце «свидания» у девушки даже сложилось впечатление, что они стали хорошими друзьями, но она прекрасно понимает, что на самом деле это всего лишь его работа.
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