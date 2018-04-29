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Николь Кидман и Кит Урбан не отходили друг от друга ни на шаг во время концерта
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Николь Кидман и Кит Урбан не отходили друг от друга ни на шаг во время концерта 

Журнал ОК! 31 минуту назад
Недавно зарубежные СМИ сообщили, что актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан находятся на грани развода. Как сообщало издание In Touch Weekly, знаменитости даже сходили к семейному психотерапевту, но и это не помогло. На фоне всех слухов артисты показывают совершенно другую историю. В субботу Николь пришла поддержать мужа перед выступлением на фестивале кантри-музыки. И выглядели они очень счастливыми!
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман крепко обнимала мужа Кита Урбана на вечеринке Time.
Николь Кидман и Кит Урбан
Несмотря на провокации, Николь Кидман и Кит Урбан продолжают оставаться одной из самых крепких звездных пар. Они поженились в 2006 году и по сей день не устают напоминать миру о своей любви: сопровождают друг друга на всех важных мероприятиях и открыто демонстрируют чувства. У них две дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет.
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