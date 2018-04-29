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Роза Сябитова: штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством
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Роза Сябитова: штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством 

Газета.Ru 2 часа назад
Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова категорически не согласилась с главой Чечни заявила, что мужчинам надо заниматься своими делами, а семья — это дело женское, передает НСН.
"Семья, отношения, чувства — это чисто женская история. Мужчина пускай со своими мужскими делами разбирается: строит государство, разбирается с правами и обязанностями, придумывает законы, а вот что мы там будем вместе делать, это уже чисто женское.
И любить мы будем независимо от наличия штампа, но штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством", — заключила Роза Сабитова.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил против регистрации браков в ЗАГСе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.
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Женский форум
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