Роза Сябитова: штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова категорически не согласилась с главой Чечни заявила, что мужчинам надо заниматься своими делами, а семья — это дело женское, передает НСН.

"Семья, отношения, чувства — это чисто женская история. Мужчина пускай со своими мужскими делами разбирается: строит государство, разбирается с правами и обязанностями, придумывает законы, а вот что мы там будем вместе делать, это уже чисто женское.

И любить мы будем независимо от наличия штампа, но штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством", — заключила Роза Сабитова.

"Я считаю, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого", — сказал Кадыров.