20 неожиданных признаков грядущего развода

СодержаниеПризнак 1: Вы не целуете друг друга по утрамПризнак 2: Вы не хотите заводить детейПризнак 3: От мира к перепалке — один шагПризнак 4: У одного из супругов часто «болит голова»Признак 5: В семье финансовые проблемыПризнак 6: Один из супругов плохо получается на фотоПризнак 7: Вы перестали разговаривать по душамПризнак 8: Один из партнеров часто думает о другихПризнак 9: Между вами большое расстояниеПризнак 10: Супруга старше мужаПризнак 11: Один из супругов уверен: он всегда правПризнак 12: Вам все равно, что подумает о вас избранникПризнак 13: Один из супругов не хочет находиться домаПризнак 14: У партнера маленькие зрачкиПризнак 15: Вы чувствуете, что супруг вас недооцениваетПризнак 16: Вы поженились после 32 летПризнак 17: В семье очень быстро появился ребенокПризнак 18: Один или оба партнера занимают «неблагонадежную» должностьПризнак 19: Вам не нравится хобби вашего избранникаПризнак 20: Ваш избранник вдруг стал идеальным

Отзвенел марш Мендельсона и сказано заветное «да», новоиспеченные супруги обменялись кольцами и приготовились жить долго и счастливо. На этом повествование сказки обычно заканчивается и никто не знает, что происходит дальше — за дверьми спальни молодых.

Почему отношения могут прекратиться без видимых на то причин? Ученые и психологи выделили 20 настораживающих признаков, что ваш брак в зоне риска. Запомните их и держите руку на пульсе!

Признак 1: Вы не целуете друг друга по утрам

Британские ученые пришли к выводу, что мужчина, который целует свою половинку, отправляясь утром на работу, в среднем живет на 5 лет дольше принципиального холостяка, и лучше его же зарабатывает. Какие бонусы при этом получает женщина, принявшая поцелуй, статистика умалчивает. Но другие исследования показывают, что «зацелованная» представительница прекрасного пола легче рожает, чем та, которой не хватило поцелуев.

А вы знали?

В среднем женщина до замужества целует 15 мужчин.

Признак 2: Вы не хотите заводить детей

Если только сегодня — это нормально, если уже 5 лет и более — повод насторожиться. Вопрос о детях рано или поздно поднимается во всех семьях, и это — переход на новый, более доверительный уровень отношений. Первой о будущих наследниках чаще всего заговаривает женщина, и она же начинает задумываться о целесообразности отношений, в которых не место детскому смеху, размазанной по столу каше и разрисованным маркером обоям.

Признак 3: От мира к перепалке — один шаг Если каждая мелочь становится поводом для ссоры, желание развестись приходит само собой. При этом не имеет значения, кто купил «неправильный» цвет салфеток, забыл закрыть тюбик зубной пасты или расчистить снег под окном. Если такие мелочи партнеров «заводят», пора задуматься — в отношениях не все гладко! Особенно, если в пылу ссоры каждый раз припоминаются старые обиды.

Признак 4: У одного из супругов часто «болит голова»

Речь идет не о мигрени, а об интимных отношениях. Когда супруги отказываются от близости друг с другом или хотя бы один из партнеров не чувствует себя желанным, на горизонте маячит скорый развод. Удовлетворительная интимная жизнь — обязательное условие крепкого брака — она сближает супругов и помогает чувствовать себя нужным и счастливым.

Факт!

Если человек страдает ожирением, у его супруга шансы обрести такое же заболевание повышаются на 37%.

Признак 5: В семье финансовые проблемы

Финансовый кризис — это не проблема, а нормальное течение жизни современного человека. Но если пара длительное время не может выбраться из долгов и готова часами рассказывать, как мудро распорядиться кредиткой, по статистике она на 45% ближе к разводу, чем та, у которой нет постоянных финансовых проблем. Мало денег (впрочем, как и много) прочности отношениям не прибавляют.

Признак 6: Один из супругов плохо получается на фото

По фотографиям семьи из отпуска, празднования именин или посещения достопримечательностей родного города легко понять, насколько она счастливая. Если один из супругов перестал улыбаться на совместных фотографиях, выглядит уставшим или подавленным, это может быть знак — в отношениях пора что-то менять!

Признак 7: Вы перестали разговаривать по душам

Одна из самых прекрасных причин для вступления в брак — партнеры не могут насладиться общением друг и друга, и им требуется больше времени для развития отношений. Как раз по этой причине юные влюбленные стараются не расставаться с избранниками, проводят все время вместе. Если же супруги потеряли это чувство близости и все общение сводится к сухим приветствиям по утрам и решению бытовых проблем днем, это веский аргумент для пересмотра отношений.

На заметку!

81% счастливых пар отмечают, что друзья и родственники никогда не вмешивались в их отношения. Есть над чем задуматься, не правда ли?

Признак 8: Один из партнеров часто думает о других

Когда в жизни одного из супругов имеются незаконченные отношения, и он часто думает, как сложилась бы жизнь с «той одноклассницей» или «тем юношей из футбольной команды», над браком нависла угроза. Идеализация других отношений обычно возникает, когда в реальных наступает кризис. Лучшее, что можно сделать в это время — начать работу над ошибками, а не погружаться в мир несбывшихся иллюзий и надежд.

Признак 9: Между вами большое расстояние

В народе популярно мнение, что расстояние сближает. Однако практика показывает, что это не всегда так. Опытные психологи могут определить, насколько счастлива пара, просто взглянув на нее во время прогулки. Сьюзен Константин, автор книги «Полное руководство к чтению языка тела», рассказывает, что идеальное расстояние между партнерами от ноля до 45 сантиметров. «Когда один из партнеров сдерживает другого, не впуская в свое „интимное пространство“, это вызывает много вопросов».

Признак 10: Супруга старше мужа

В отношениях, когда женщина старше избранника на год или несколько лет, женщина нередко берет на себя роль «мамочки», стремясь решить все проблемы за супруга или чрезмерно опекая его. Когда партнеру не хватает свободы и его право голоса все время оспаривается, это может привести к разрыву.

А вы знали?

Женщины, в семье которых бытовые обязанности с супругом разделены поровну, больше времени проводят со своим партнером и чаще считают свой брак счастливым.

Признак 11: Один из супругов уверен: он всегда прав

Важный маркер счастливых гармоничных отношений — партнеры умеют договариваться и вместе ищут компромисс. Если же один из них не готов мириться с желаниями своего избранника и считает свое мнение единственно правильным, конфликтов не избежать. А там где постоянные столкновения интересов, счастью негде поселиться. Нежелание признавать свои ошибки или неправоту — одна из самых распространенных причин расторжения брака.

Признак 12: Вам все равно, что подумает о вас избранник

Равнодушие убивает, в том числе брак! Гармоничные отношения — это всегда участие, интерес к делам семьи и забота друг о друге. Вот почему отсутствие эмоциональных ссор (как способ решить острую проблему и улучшить отношения), а также безразличие в ответ на просьбу — маркеры грядущего развода.

Признак 13: Один из супругов не хочет находиться дома

В юности многим хотелось скорее выпорхнуть из «отчего гнезда» и обрести самостоятельность и независимость. Примерно то же самое может происходить в браке. Если одному из партнеров некомфортно дома, он может постоянно пропадать на работе, свободное время проводить с родителями или чинить машину с друзьями в гараже. Все это — признаки проблем в отношениях.

Если человек, невзирая на положительные стороны брака, не хочет возвращаться домой, чувствует себя опустошенным или уставшим при одной только мысли об этом, развода, скорее всего, не избежать.

Любопытно!

Несколько сотен лет назад женщина в Турции могла официально развестись с супругом, если он не приносил ей достаточно кофе.

Признак 14: У партнера маленькие зрачки

Глаза могут рассказать о том, что чувствует человек к своей половинке. Если в момент поцелуя или интимной близости у партнера расширяются зрачки — это прекрасный знак! Эксперт по семейным отношениям Патти Вуд рассказывает: «Это происходит на бессознательном уровне и говорит о том, что вторая половинка увлечена вами». В следующий раз, когда вы захотите узнать, что думает о вас партнер, просто поцелуйте его глядя прямо в глаза!

Признак 15: Вы чувствуете, что супруг вас недооценивает

Когда избранник бросает трубку посреди разговора или уходит от ответа на прямо поставленный вопрос, это не может не ранить и не вызывать сопротивление. Такое поведение в отношениях — красный флаг, который предупреждает: укрепляйте отношения, иначе может быть слишком поздно!

Признак 16: Вы поженились после 32 лет Ранние браки, когда молодые поженились, едва им исполнилось 18, часто приводят к разводу, но и поздние браки — тоже не очень хорошо! Статистика показывает, что чем позже заключен брак, тем больше вероятность, что отношения пойдут на спад.

По мнению исследователя, лицензированного психотерапевта Рэйчел Суссман, после 32 лет люди привыкают все свободное время проводить в свое удовольствие и часто не готовы подстраиваться под нужды и желания своего избранника. Вот почему браки, заключенные в это время, часто осложняются конфликтами на бытовой почве и как следствие — заканчиваются разрывом отношений. Новое исследование показало: каждый прожитый год после 32 лет в ожидании вступления в брак увеличивает вероятность развода на 5%.

Факт!

В исследовании супружеских пар, которые прожили вместе 39 лет и более, выяснилось, что счастье женщины гораздо важнее ощущений супруга, когда дело касается сохранения прочности союза.

Признак 17: В семье очень быстро появился ребенок

Можно по-разному относиться к гражданскому браку, но сегодня — это один из вариантов развития отношений. Многие пары «узаконивают» любовь только тогда, когда на повестке дня появляется новость о беременности женщины. А между тем, исследования показывают: если ребенок появился меньше чем через 8 месяцев после свадьбы, вероятность развода в семье возрастает до 24% в сравнении с парой, которая не спешила заводить детей. Другие исследования показывают, что сожительство до вступления в брак имеет дополнительные риски. Вероятность разрыва в таких отношениях увеличивается на 12%.

Признак 18: Один или оба партнера занимают «неблагонадежную» должность

Согласно исследованиям ученых, опубликованным в 2009-м году в американском издании Police and Criminal Psychology, у людей отдельных профессий риск остаться без семьи очень высокий. Речь идет не только о полицейских и военнослужащих с ненормированным графиком работы. В зону риска попадают также танцоры и хореографы — вероятность разрыва 43%, бармены — 38%, врачи психиатрических клиник и сиделки дома престарелых — 29%.

Признак 19: Вам не нравится хобби вашего избранника

Рыбалка по субботам, ажурное вязание, игра в «Танчики» или выпечка тортов — у каждого человека найдется свое хобби. Если близкий человек его не разделяет и не принимает, это может подставить под серьезный удар всю семью. Так, если женщина порицает увлечение своего мужа, когда-то может наступить момент, когда ему будет легче разорвать отношения, чем оправдываться за то, что ему дорого и имеет для него значение. Каждый человек хочет, чтобы в семье его понимали и поддерживали.

А вы знали?

Самый долгий брак в истории длился 90 лет 291 день. Англичане Карам Чанд и Картари Чанд сумели сохранить свою любовь и даже приумножить.

Признак 20: Ваш избранник вдруг стал идеальным

Если долгое время между партнерами были с натянутые отношения, а в один момент вдруг стало «все хорошо» и избранник превратился в «идеал», это может говорить о принятии непростого решения. Возможно, новость о предстоящем разводе его уже не пугает и пришло время двигаться дальше.

Заключение:

По статистике, только для двух человек из двенадцати новость о разводе стала неожиданностью, во всех других случаях партнеры о чем-то догадывались.

Чтобы фраза «Давай разведемся!» не разделила жизнь на «до» и «после», вспомните самые приятные минуты ваших отношений и попробуйте поговорить с супругом.

Многие считают: «Все начинается с любви!», но нет — вначале было слово!

В России ужасающая статистика разводов. Самое печальное — что во многих случаях расставание можно было бы предотвратить! Как? Обратив внимание на признаки надвигающейся беды — на «сигналы» о том, что в вашем браке есть серьезные проблемы. Перечислим некоторые из них.

Признание супруга в измене

Если супруг заявляет о своей неверности, это значит, что дела плохи, брак трещит по швам — причем даже в том случае, когда «изменщик» говорит, что хочет брак сохранить. Фактически после признания в измене ситуация принципиально меняется: требуется принятие тяжелых решений, и часто это — развод.

Явные признаки того, что супруг увлечен другим человеком

Например, у жены появляются новые платья, блузки, украшения, она стала тщательно краситься, уходя из дома, ее настроение изменилось и т.д.

Изменение со стороны одного из супругов давно сложившихся правил

… традиций, ритуалов, договоренностей. Чем больше «скреп» супружеских отношений вдруг распадается, тем печальнее прогноз.

Проявление безразличия, равнодушия, бесчувственности по отношению к супругу

Увеличение количества и повышения «градуса» ссор, скандалов, вплоть до битья посуды и рукоприкладства. Главный способ профилактики всех перечисленных выше проблем — доверительное общение, основанное на взаимном уважении и поиске конструктивных решений проблем.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных пунктов, то лучшее, что вы можете сделать, желая сохранить брак, это как можно скорее обратиться к семейному психологу. Лучше, если вы придете вдвоем с супругом, но польза будет и от индивидуальной консультации. К сожалению, супружеские пары обращаются к специалистам, когда уже поправить ситуацию очень сложно. Здесь, как и в случае со многими медицинскими проблемами, намного легче заниматься профилактикой, чем лечить обострения.

Самое главное «противоядие» от крушения супружеских отношений — это доверительное общение, основанное на взаимном уважении и поиске конструктивных решений текущих проблем. Не молчите, когда вам плохо, но и не устраивайте истерики и скандалы. Спокойно и внятно сообщайте партнеру вашу позицию и старайтесь понять его точку зрения. Никогда не оскорбляете супруга и не «бейте» по его уязвимым местам — из этого ничего хорошего не будет.

Стремитесь находить такие решения, которые устраивают обе стороны, но будьте готовы идти на компромисс, а иногда и на уступки — в совместной жизни это неизбежно. Старайтесь мириться быстрее, не копите негатив, учитесь прощать и принимать супруга таким, какой он есть.

К признакам распадающегося брака можно отнести: отсутствие общих интересов, безразличие к делам друг друга. До тех пор пока люди подходят друг другу и у них есть общие интересы, совпадают религиозные убеждения, есть уважение, у них одинаковые взгляды на жизнь, их психологическое и физическое здоровье в порядке — брак распасться не может. Как только нарушается одно из перечисленных условий, брак начинает трещать по швам.

В основном распадаются те браки, в которых инициатором выступала только одна сторона. Часто браки создаются по такой схеме: девушка понимает, все подруги вышли замуж и ей пора иметь семью. Не особо вникая, с кем она познакомилась, принимает решение родить ребенка. Обычно мужчины не решаются создавать семью только потому, что женщина в положении, но если все-таки такой брак создан, то через некоторое время, когда люди будут жить вместе, такой брак часто обречен на разрыв. Мужчина, который оказался в такой ситуации, чувствует себя обманутым.

Каждый случай разрушения брака индивидуален, и способы сохранения брака зависят от психического состояния людей. Одни готовы терпеть измены и унижения, так как их так воспитали, другие никого ни во что не ставят и будут делать так, как считают нужным, изменяя и портя жизнь близкому человеку. Есть те, кто живет, сохраняя брак только ради детей или материального благополучия. Многие просто не в силах ничего менять и готовы сохранять брак до последнего.

Если вы понимаете, что вы живете не своей жизнью и кроме отрицательных эмоций ваш брак ничего не приносит, то лучше такой брак не сохранять.

В детстве мы все представляем свой брак идеальным: мы любим и любимы, а главное — счастливы в отношениях. Но становясь старше, начинаем понимать, что отношения — это тяжелая работа, только на чувствах их не вывезти. Несколько признаков того, что ваш брак разваливается и как это изменить:

Вы перестали разговаривать

Для близких отношений важнейший фактор — это общение. Делитесь тем, что произошло за день, своими снами, идеями или просто болтайте ни о чем. Сделайте общение ритуалом за утренним кофе, потом вы с радостью будете ждать этого момента, чтобы побыть вместе.

Вы больше не ругаетесь

… и больше ничего друг другу не доказываете — вам все равно. Как положительные, так и отрицательные эмоции, это все-таки эмоции. Если нет никаких, то и чувства закончились. Добавьте положительных эмоций в вашу совместную жизнь, начните с простого: искренне улыбайтесь при встрече с партнером.

Вы стараетесь проводить свое свободное время раздельно

Сходите вместе в кино, просто погуляйте или посидите в кафе. Зайдите туда, куда вместе любили ходить в начале отношений. Напомните себе о тех приятных минутах.

У вас стали появляться разные увлечения

Одним из самых важных моментов общения являются общие интересы, когда оба супруга горят идеей, появляется масса сближающих разговоров, поездок и т.д. Поговорите или вспомните то, что было бы интересно для обоих. Совместная игра в теннис, сноуборд, путешествия, мотоциклы… Согласитесь, есть из чего выбрать!

Вы стали спать отдельно

Всегда, даже если ругаетесь, спите вместе. Так вы создаете общий жизненный ритм и на бессознательном уровне соединяетесь.

Вы больше не чувствуете поддержки или ее не оказываете

Важно поддерживать друг друга. Подбадривайте, помогайте, иногда просто выслушайте. Всегда, при любых обстоятельствах, вы должны оставаться на стороне вашего партнера.

Вы стараетесь не касаться друг друга

В течение дня 10 раз обязательно касайтесь партнера, это может быть объятие, поцелуй или просто легкое касание невзначай.

Вы не строите совместных планов

Разговаривайте о будущем. Поговорите о том, как вы видите вашу семью через год, пять, десять лет. Представьте, что вы сможете сделать для вашего общего дома, детей и друг для друга.

Вы больше не уважаете и не гордитесь партнером

Никто из вас не имеет права оскорблять друг друга. Это закон. Можно объяснять или спрашивать, но никаких обидных слов быть не должно, слова запоминаются. Не бойтесь просить прощение и извиняться, так обида становиться легче.

Вы больше не идете на компромиссы

Если вы хотите, чтобы отношения были счастливыми, вам придется учитывать мнение партнера. И делать это нужно постоянно, это сложно, но того стоит.

Вы или ваш партнер стали заглядывать на других с интересом

Старайтесь следить за собой, ходите в спортзал (так и настроение будет лучше), ухаживайте за собой, наряжайтесь. Одевайтесь так, как нравиться вашему партнеру и призывайте его к тому же. Хороший пример заразителен.

Создавайте романтические вечера, откладывая все дела на потом. Заигрываете и улыбайтесь любимому, ведь это важно не только в начале отношений. Вы удивитесь, насколько могут измениться отношения, когда начнете соблюдать вышеуказанные пункты.

Хорошее дело браком не назовут — по крайней мере, так говорят в современном обществе. Встречая свою вторую половинку или того человека, который нам достаточно сильно нравится, мало кто задумывается о том, что эти отношения могут когда-либо закончиться. Особенно, если эти отношения скреплены документально — и в горе и в радости…

Очень хочется верить в стабильность и предсказуемость, но зачастую на прием к психологу приходят женщины и мужчины, которые столкнулись с тем, чего меньше всего ожидали: развод в экстренные сроки, измены, ссоры и скандалы.

Нам кажется подобное поведение непредсказуемым и нелепым стечением обстоятельств, но это далеко не так. Разлад в отношениях начинается задолго до финальной точки, просто мы по механизму отрицания не хотим видеть очевидных вещей, так как испытываем сильный страх — перемен, крушения иллюзий и небезопасности.

Так какие же признаки могут свидетельствовать о том, что надлом начался? А самое главное, что необходимо делать, чтобы не допустить подобного в свою жизнь и хотя бы что-то исправить на ранних этапах?

Ваш близкий человек стал более раздражительным и скрытым

И это не про особенности характера, который был таким изначально. Это про то, когда на фоне относительного благополучия ваш близкий стал огрызаться, излишне нервничать и делать акценты на незначительных мелочах, где-то эмоционально взрываться и даже агрессивно высказываться в ваш адрес (прямые оскорбления). Можно сколько угодно списывать это на «временные проблемы на работе» или на переходный период, но чаще это свидетельствует о большом напряжении, которое копится внутри человека, о невозможности уважать ваши границы (если есть процессы эмоционального срыва).

Что делать? Однозначно не молчать и не позволять человеку себя обижать. Говорить и давать обратную связь о том, что вас не устраивает подобного рода поведение. Стараться узнать истинную первопричину такого резко изменившегося отношения. Ни в коем случае не терпеть и не быть безответственным, в ожидании волшебного момента, когда «само по себе рассосется». Не бойтесь услышать правду, даже если она будет самой нелицеприятной.

Ваш близкий стал меньше времени проводить дома, ссылаясь на дела и прочие отягощающие факторы

Несомненно, мы живем в век прогресса и высоких личностных и социальных достижений. Порой нет возможности полноценно выспаться, а уж про постоянный регламентированный отдых с близкими в некоторых случаях и речи быть не может. Но если на фоне относительно упорядоченного графика у вашего близкого вдруг появляется тонна дел, его как будто «выдавливает» атмосфера дома, задумайтесь — может это не про работу вовсе, а просто про нежелание вас видеть?

Что делать? Открыто задавать вопросы. Анализировать свое поведение: как и какие мои действия могли привести к тому, что человек начал испытывать напряжение в домашних условиях? Попробовать поговорить напрямую и предложить конкретные изменения со своей стороны.

Скрытность «личного» — страх, что мобильный телефон попадет в ваши руки, социальные сети на восьмизначном пароле

Право на личную жизнь — безусловно, неприкосновенно и прекрасно. Но если доходит до истерики и паранойи при любых попытках прикоснуться к ней, то это явно свидетельствует о том, что что-то не так или может вызвать подозрение. Если вы видите постоянный телефон в руках, переписки в ванной и слишком бережный выбор локации для телефона — это первый сигнал того, что, скорее всего, что-то пошло не так.

Что делать? Понаблюдать за поведением супруга, провести здоровый и отстраненный анализ. Возможно, человек просто действительно отстаивает хоть какое-то право на самостоятельную и личную жизнь?

Отсутствие дальнейшего планирования совместного будущего

Здоровая грань между «жить здесь и сейчас» и ответственностью — очень тонкая, иногда неуловимая. Но если ваш близкий человек наотрез отказывается обсуждать с вами детали совместного быта, общие цели, возможности — это симптом того, что это не просто творческая личность, а того, что человек не воспринимает вас серьезно. Вот и думайте сами…

Что делать? Четко задавать вопросы. Быть эмпатичным. Не соглашаться на самое малое и не верить в сказки о «потом поговорим, сейчас не время».

Слишком тесный контакт с родственниками, посвящение большого количество времени и свободного ресурса им, а не своему дому

К сожалению, нередки ситуации, когда два взрослых человека начинают жить вместе и формировать свою собственную семью в тот момент, когда один или оба из пары до сих пор не отделились от своей мамы. Или настолько не хотят взрослеть и принимать самостоятельные решения, что живут постоянно на два дома, перекладывая ответственность на всех вокруг. И дело касается не только «маменькиных сынков». Поверьте, девушки так же могут иметь настолько глубокую и патологическую связь со своей матерью, что диву даешься, как мужчина выживает в этой паре. И этот надлом может быть именно тем фундаментом, который первый рушится в моменты конфликтов.

Что делать? Четко формулировать свои ожидания от партнера на начальном этапе отношений. Не терпеть и не давить в себе напряжение, ставить здоровые границы сразу же! Говорить о своих чувствах своей второй половине и стараться найти достойный компромисс.

Практически в каждой семейной паре вслед за периодом поиска общего, того, что роднит и объединяет, наступает период поиска различий. На смену влюбленности и взаимопониманию приходят конфликты, трезвый взгляд на партнера, переделка его под себя. Важно не упустить тот момент, когда в отношениях начинает появляться равнодушие к потребностям и проблемам друг друга, подавленность, ложь, нежелание идти домой, раздражительность на любые действия и слова партнера. Все перечисленное свидетельствует о том, что у семьи есть недруги, которых надо знать в лицо! Давайте познакомимся поближе с врагами полноценных семейных отношений:

Чрезмерная влюбленность одного из партнеров, порождающая сильную зависимость и привязанность

Такие, изначально обреченные на провал отношения, идеализирующие объект воздыхания, доставляют боль, лишают свободы, ущемляют права одного из партнеров.

Чрезмерная свобода

Семейная пара, в которой никто никому ничего не должен, обречена на расставание. У каждого в паре должно быть и личное пространство, и обязанности.

Измены

Могут быть и как следствие, и как причина.

Прошлое

Тень прежних травматических отношений, драматических расставаний, скандальных бывших может незримо присутствовать и разрушать отношения в настоящем.

Другие люди: родственники, друзья, коллеги

Родственники навязывают молодой семье свои представления о семейной жизни, лишая возможности создавать собственные традиции, объединяющие пару. Откровенничая и расхваливая своего мужа подруге, женщина невольно формирует к нему повышенный интерес. А жалобы друзьям и коллегам на мужа/жену сродни предательству. Рано или поздно близкий человек узнает, что его обсуждают.

Вредные привычки

Алкоголизм, наркомания, страсть к азартным играм. Редко у кого хватает терпения и душевных сил ежедневно бороться с болезнью любимого человека, когда хочется тихого семейного счастья. Даже курение одного из партнеров может стать причиной, угрожающей целостности семьи.

Несовпадение жизненных ценностей

Она верит в Бога, он — атеист. Он не понимает, как можно ехать в отпуск, когда надо ремонтировать квартиру.

Всех врагов можно победить, если муж и жена объединятся и встанут на защиту своей семьи. Бороться за отношения и работать над ними стоит, если в паре есть любовь и уважение друг к другу. Если чувства давно ушли — не теряйте время и силы. Нельзя сохранить то, чего нет.

Комментарий экспертаАнна Владимировна Сметанникова, клинический психолог, ITA trainer, гипнотерапевт

Несколько факторов, которые говорят о том, что ваш брак под угрозой:

вам лучше порознь, чем вместе (чувствуете облегчение, когда партнер уезжает один);

мало или нет вовсе совместного времяпрепровождения; у вас есть негативные чувства к партнеру; вы часто скандалите, но проблема не решается; редко или отсутствуют интимные отношения в семье; нет душевной близости (вы боитесь говорить партнеру свои настоящие желания, обманываете, не договариваете информацию); у вас есть другой человек, к которому есть чувства или с которым есть отношения; вы подозреваете партнера в неверности; партнер не ночует дома, избегает разговоров, скрытен.

Если вы узнали себя, хотя бы в нескольких пунктах, стоит быть честным с самим собой. А не закрываю ли я глаза на то, что мой брак под угрозой?

Что делать?

расслабиться, да именно так, потому что первое, что с вами произойдет, это стресс и тревога, которые являются не лучшими советчиками в вопросах сохранения отношений; без эмоций, опираясь исключительно на факты, оценить обстановку; ответить себе на вопрос: чего хочу я (сохранить или разойтись); подготовиться к разговору с партнером (без наездов, манипуляций, угроз), сказать о своих чувствах и опасениях; выслушать партнера, не перебивая (это важно); поход к психологу (вместе или отдельно, в зависимости от выясненных обстоятельств); перестать надеяться, что все само собой решится (или что второй/третий ребенок спасут ваш брак). Комментарий экспертаОльга Романив, психолог, писатель, основатель и руководитель Клуба знакомств

Развод не бывает случайным. Ему всегда предшествуют определенные признаки, а мы замечаем их и настораживаемся или делаем вид, что ничего не происходит. Но последнее — это не выход. Как не пропустить характерные черты, ведущие к распаду вашей семьи?

По статистике, развод становится неожиданностью примерно лишь для 20% партнеров. И как показывает практика, это нередко те люди, для которых их не вполне комфортная, но устоявшаяся, как болотная трясина, супружеская жизнь представляется чем—то самим собой разумеющимся. Как ни банально это звучит, над отношениями необходимо постоянно работать, вкладывать в них время и ресурсы, иначе они повторят судьбу хорошей вещи, выставленной пылиться на чердак на долгие годы. Неожиданно окажется, что восстановить ее уже крайне сложно или невозможно. Но даже после ремонта она никогда не вернет прежний лоск.

Кроме того, тревожными являются следующие признаки, обнаружив которые, необходимо задуматься, насколько важны для вас отношения с партнером и какое будущее вы для себя с ним представляете.

Частая критика, осуждение, ирония или сарказм по отношению к партнеру, пренебрежение его мнением и интересами

Такое поведение не только является крайне неприятным само по себе, но и блокирует удовлетворение потребности в значимости, принятии и одобрении. Масштабное двадцатилетнее исследование психолога Джона Готтмана выдвигает эту причину разводов на первый план. По его мнению, путь к разрыву проходит через этапы:

— грубая критика — сопровождается презрением и отвращением к партнеру,

— затопление — так Джон Готтман называет состояние полной погруженности в негативные эмоции и переживания от подавляющего, негативного отношения партнера. В этот период способность воспринимать партнера и конструктивно взаимодействовать сводится практически к нулю.

— развод.

Нет желания проводить время вместе, обсуждать прочитанное, увиденное, как прошел день, страхи и мечты и многое другое

Разговоры по типу «что купить в магазине» и «во сколько забрать ребенка из школы» не в счет. Отсутствие общих тем говорит либо об обострившейся разнице мировоззрений, что могло не замечаться в период влюбленности, либо об отсутствии доверия между вами. А отсутствие доверия — серьезная проблема для любых отношений.

Нежелание помогать и участвовать в общих делах, выполнять семейные обязанности, заботиться о партнере

Стремление вкладывать в отношения ресурсы, желание улучшить партнеру качество его жизни, осознание своей ответственности за благополучие семьи дают нам возможность управлять отношениями, мобилизовать и реанимировать их в случаях кризиса. А, сложив руки, пустить отношения на самотек, взвалить всю ответственность на партнера, это чревато тем, что либо вашему супругу станет слишком тяжело вывозить отношения двоих, либо не захочется, и тогда вы оба окажетесь заложниками «судьбы», которые сами и создали. Помните: ничего не делать, не выбирать — тоже выбор. И не отменяет вашей ответственности.

Пренебрежение физическим контактом, близостью

О важности близости много сказано и написано. Это и способность доверять, открываться, «обнажаться» перед партнером, и желание позаботиться о его комфорте и удовольствии, наделить его ролью значимого человека, способного порадовать вас, доставить удовольствие, и проведение совместного времени. Близость, таким образом, в некоторой степени объединяют вышеупомянутые базовые потребности в отношениях. А отсутствие физического контакта подрывает их основы.

Что бы ни происходило в ваших отношениях, чаще вспоминайте моменты, когда вы были счастливы вдвоем. Что вы при этом делали, говорили, чувствовали. Сравнивайте с тем, что происходит сейчас, работайте над собой, во благо ваших отношений, берегите их. Разрушить всегда легче, чем построить.

Комментарий эксперта Елена Анатольевна Соловьева , доцент кафедры психологии и педагогики детства Тюменского государственного университета, кандидат педагогических наук, психолог-консультант

Всем известно знаменитое «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» Л. Н. Толстого. Но специалистам знакомы как общие черты гармоничных семейных отношений, так и признаки их надвигающегося разрушения. На что же следует обращать внимание, прежде всего, и чего стараться не допускать в своих отношениях, чтобы сохранить свой брак счастливым?

Рутина — это то, что съедает семейное счастье медленно, но верно. Счастливы те, кто не пускают свои отношения на самотек. Слишком устоявшийся образ жизни, череда бесконечных семейных забот и проблем постепенно могут полностью лишить их свободы, заслонить то важное и уникальное, что было в самом начале и что привело к решению — «мы больше не можем жить друг без друга».

Нельзя забывать об интересном совместном досуге, приятных сюрпризах, романтических начинаниях. Нельзя допускать мысли, что через много месяцев или лет совместной жизни мой супруг уже «прочитанная книга». Каждый человек уникален и непостижим, так раскрывайте себя! И не позволяйте привычке воспринимать друг друга только в знакомом ключе свести на нет ваш потенциал давать новые впечатления, удивлять и радовать!

Важно помнить о достоинствах близкого человека, делать ставку на них, продолжать искать их друг в друге. Помнить больше о том, что вас объединяет, а не разъединяет — общие переживания, цели, взгляды на жизнь, традиции, интересы, увлечения, душевные разговоры. Обращайтесь за эмоциональной поддержкой и дарите ее, культивируйте в семье взаимопомощь, понимание и просто хорошее настроение. Тогда отношениям не страшны будут эмоциональное охлаждение, раздражение, предательства, потеря доверия и уважения, скука и другие угрозы.

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