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Кэти Перри проводит выходные в Италии с Орландо Блумом
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Кэти Перри проводит выходные в Италии с Орландо Блумом 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Во время интервью на красной ковровой дорожке журналистам не терпелось узнать побольше о личной жизни Кэти Перри (Katy). Все мы помним, что некоторое время певица встречалась с Орландо Блумом (Orlando), но что-то пошло не так, и пара довольно быстро разбежалась. Как выяснялось позднее, не разбежалась.
После того, как певица выложила в-сторис фотографию, где она лежит на диване с портретом Орландо в руках, количество вопросов только возросло. Напомним, что на портрете мужчина держал метлу, а подпись гласила: «Орландо Брум». «Это вы мисс Брум?», — спросил Кэти репортер на шоу Entertainment. «Я не мисс Брум», — ответила девушка и подмигнула на камеру. На этом этапе сомнения поклонников были рассеяны! Позднее Кэти Перри дала понять, что она «помолвлена и очень счастлива». Возобновление отношений между Кэти и Орландо стало еще более очевидным после того, как пара прилетела в Италию на международную конференцию United, посвященную лечению онкологических заболеваний. Вместе с ними в Италию прилетели мама певицы и менеджер актера Стив.
Кэти была одним из спикеров на этом мероприятии. Певица рассказала о своем опыте борьбы с сильнейшим стрессом и тревогами на фоне приема медикаментов. После выступлений остальных спикеров звездная пара и остальные участники конференции встали в очередь, чтобы пожать руку-летнему Папе Римскому Франциску. Во время конференции Кэти и Орландо нежно держались за руки. А после официальной части певица и ее жених прогулялись по городу и осмотрели местные достопримечательности: они побывали в Сикстинской капелле и Колизее.
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