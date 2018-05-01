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Другое дело! Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе
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Другое дело! Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Сначала пара просто гуляла, а после Зейн буквально прижал звезду Vogue к стене и поцеловал ее — совсем не как бывшую девушку.
У себя в Instagram Джиджи Хадид никак не намекает на воссоединение, однако проведенный с Зейном Маликом уикэнд называет счастливым.
Влюбленные расстались почти два месяца назад после очередного воссоединения — по количеству расставаний и воссоединений они догнали Селену Гомес и Джастина Бибера. В июне 2016 года Малик и Хадид уже расставались на несколько месяцев, однако снова сошлись, жили вместе и дали повод для слухов о свадьбе. Интересно, надолго ли все на этот раз?
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Фото:Instagram, Getty Images / Neilson Barnard
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