Другое дело! Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе

Сначала пара просто гуляла, а после Зейн буквально прижал звезду Vogue к стене и поцеловал ее — совсем не как бывшую девушку.

У себя в Instagram Джиджи Хадид никак не намекает на воссоединение, однако проведенный с Зейном Маликом уикэнд называет счастливым.

Влюбленные расстались почти два месяца назад после очередного воссоединения — по количеству расставаний и воссоединений они догнали Селену Гомес и Джастина Бибера . В июне 2016 года Малик и Хадид уже расставались на несколько месяцев, однако снова сошлись, жили вместе и дали повод для слухов о свадьбе. Интересно, надолго ли все на этот раз?

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Фото:Instagram, Getty Images / Neilson Barnard