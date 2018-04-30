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Дженнифер Лопес наслаждается обедом в компании подруги (фото)
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Дженнифер Лопес наслаждается обедом в компании подруги (фото) 

Журнал ОК! 3 часа назад
Папарацци поймали Дженнифер Лопес за обедом со своей подругой в Западном Голливуде. Девушки посетили La Conversation Cafe, в котором певица предпочла заказать салат и чашку кофе.
Судя по всему, девушки обедали после тренировки, так как во время обеда Дженнифер была одета в спортивный костюм, а на голове у нее был высокий пучок. Подруги непринужденно разговаривали, звезда даже делала селфи на телефон, пока они не заметили фотографов. После этого Дженнифер и ее подругу забрал телохранитель.
Напомним, что недавно Дженнифер Лопес представила новую песню и клип на песню «El Anillo», название которой переводится как «кольцо». Трек посвящен ее возлюбленному Алексу Родригесу, а поклонники продолджают удивляться прямолинейности певицы.
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