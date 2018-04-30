Дженнифер Лопес наслаждается обедом в компании подруги (фото)

Папарацци поймали Дженнифер Лопес за обедом со своей подругой в Западном Голливуде. Девушки посетили La Conversation Cafe, в котором певица предпочла заказать салат и чашку кофе.

Судя по всему, девушки обедали после тренировки, так как во время обеда Дженнифер была одета в спортивный костюм, а на голове у нее был высокий пучок. Подруги непринужденно разговаривали, звезда даже делала селфи на телефон, пока они не заметили фотографов. После этого Дженнифер и ее подругу забрал телохранитель.