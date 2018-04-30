Сходство Алены Шишковой с матерью поразило поклонников

Модель Алена Шишкова, известная не только красотой, но и немалым количеством изменений во внешности, показала фото своей матери. Как оказалось, женщины на удивление похожи, несмотря на то, что саму себя лет 10 назад Шишкова едва напоминает.

Алена Шишкова редко выносит на публику свою личную жизнь. Даже фотографии с дочерью девушка публикует очень редко, за что снискала сомнительную славу плохой матери, не занимающейся ребенком. Тем не менее порой в Инстаграме Шишковой появляются фото ее близких. На этот раз модель решила показать поклонникам свою маму. Само фото Алена не прокомментировала, но оно тем не менее собрало множество комментариев, в которых обсуждалось сходство во внешности между матерью и дочерью.

Поклонники Алены Шишковой отмечают, что теперь понятно, в кого девушка, ставшая «Второй Вице-мисс России» в 2012 году, пошла своей внешностью — они заметили не только большое сходство между Шишковой и ее мамой, но и очевидную красоту женщины: «Вы очень похожи на маму, такая же красивая» «Какая невероятно красивая женщина. Алёна Вы с мамой очень похожи» «Ого! Вот это красотка! Молодая, красивая, очаровательная!» «Мамина копия! Какая красавица!» «Вот в кого наша прекрасная Алена! Вы очень похожа на маму, вы обе очень красивые» «Вот в кого Вы такая красотка» Впрочем, глядя на мать Шишковой, поклонники в очередной раз задумались о том, как сильно девушка изменилась после некоторых пластических операций. Далеко не все уверены, что изменения во внешности пошли девушке на пользу.

Однако многие все равно считают Шишкову одной из первых красавиц в России. У девушки 6 миллионов подписчиков в Инстаграме, и их число растет день ото дня. Недавно фанаты заметили, что девушка, всегда поражавшая публику совсем хрупкой фигурой, поправилась. В сети уверены, что так Алена выглядит даже лучше. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!