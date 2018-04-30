Ещё
Рустам Солнцев не одобрил выбор Анны Седоковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рустам Солнцев не одобрил выбор Анны Седоковой 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
35-летняя Анна Седокова показала нового возлюбленного. Им стал столичный фотограф Даниил Величко. Пара появилась вместе на светском мероприятии. Все внимание собравшихся было приковано к ним. Молодые люди держались за руки и постоянно обнимались. Вместе они неплохо смотрятся, поклонники певицы заговорили о возможной свадьбе.
Однако нашлись и те, кто усомнился в прочности данного союза, среди них Рустам Солнцев. Он считает, что 29-летний Величко не сможет стать отцом трем детям: 13-летней Алине, 6-летней Монике и годовалому сыну Гектору. По его мнению, фотограф «слишком простоват и беден» для Анны, «Седокова привыкла рожать от тех, кто побогаче».
«Певица одна, Аня Седокова, написала у себя в соцсетях, мол, сейчас я еду в супермашине с супердрузьями и суперподругами с одного супермероприятия, где мне вручили суперноминацию суперпевица года. Как я счастлива, ах!», — прокомментировал Солнцев новый роман для «СтарХита». — «Аня, я тебе так скажу — на самом деле супернаграды достойна Оля Бузова, а у тебя суперполучается совсем другое — детей рожать и нравиться супербогатым мужикам. Крутить ими по-суперскому — ну, ты знаешь, о чем я говорю…».
WomanHit.ru: последние новости
Принц Уильям будет шафером на свадьбе брата Гарри и Меган Маркл Ким Кардашьян полностью разделась ради хороших продаж Сергей Сафронов тайно женился на коллеге
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски163
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег148
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Букина показала секси-фигуру после вторых родов15
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение