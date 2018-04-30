Рустам Солнцев не одобрил выбор Анны Седоковой

35-летняя Анна Седокова показала нового возлюбленного. Им стал столичный фотограф Даниил Величко. Пара появилась вместе на светском мероприятии. Все внимание собравшихся было приковано к ним. Молодые люди держались за руки и постоянно обнимались. Вместе они неплохо смотрятся, поклонники певицы заговорили о возможной свадьбе.

Однако нашлись и те, кто усомнился в прочности данного союза, среди них Рустам Солнцев . Он считает, что 29-летний Величко не сможет стать отцом трем детям: 13-летней Алине, 6-летней Монике и годовалому сыну Гектору. По его мнению, фотограф «слишком простоват и беден» для Анны, «Седокова привыкла рожать от тех, кто побогаче».