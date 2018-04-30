Рустам Солнцев не одобрил выбор Анны Седоковой 

35-летняя Анна Седокова показала нового возлюбленного. Им стал столичный фотограф Даниил Величко. Пара появилась вместе на светском мероприятии. Все внимание собравшихся было приковано к ним. Молодые люди держались за руки и постоянно обнимались. Вместе они неплохо смотрятся, поклонники певицы заговорили о возможной свадьбе.
Однако нашлись и те, кто усомнился в прочности данного союза, среди них Рустам Солнцев. Он считает, что 29-летний Величко не сможет стать отцом трем детям: 13-летней Алине, 6-летней Монике и годовалому сыну Гектору. По его мнению, фотограф «слишком простоват и беден» для Анны, «Седокова привыкла рожать от тех, кто побогаче».
«Певица одна, Аня Седокова, написала у себя в соцсетях, мол, сейчас я еду в супермашине с супердрузьями и суперподругами с одного супермероприятия, где мне вручили суперноминацию суперпевица года. Как я счастлива, ах!», — прокомментировал Солнцев новый роман для «СтарХита». — «Аня, я тебе так скажу — на самом деле супернаграды достойна Оля Бузова, а у тебя суперполучается совсем другое — детей рожать и нравиться супербогатым мужикам. Крутить ими по-суперскому — ну, ты знаешь, о чем я говорю…».