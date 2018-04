Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают на яхте с друзьями (фото)

Модели Белла Хадид и Хейли Болдуин , а также их подруга — певица Джастин Скай были замечены во время отдыха на яхте в Майами. Несмотря на то, что любовь Беллы к фастфуду бурно обсуждается в сети, девушка, как и ее подруги, находится в отличной форме.

Подруги не стеснялись загорать при камерах и улыбались каждый раз, когда видели папарацции. Судя по всему, отдых во Флориде является промо-компанией одного из бренда цифровой техники, так как Джастин Скай опубликовала видео, в подписи к которому поблагодарила эту компанию.

Happy Sunday #withgalaxy @samsungmobileusa

A post shared by ULTRAVIOLET (@justineskye) on Apr 29, 2018 at 12:36pm PDT Позже, Белла и сама поделилась видео, в котором ее подруги танцуют на яхте и держат в руках красные стаканчики, которые традиционно используются в Америке для вечеринок.