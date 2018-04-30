Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают на яхте с друзьями (фото) 

Модели Белла Хадид и Хейли Болдуин, а также их подруга — певица Джастин Скай были замечены во время отдыха на яхте в Майами. Несмотря на то, что любовь Беллы к фастфуду бурно обсуждается в сети, девушка, как и ее подруги, находится в отличной форме.
Подруги не стеснялись загорать при камерах и улыбались каждый раз, когда видели папарацции. Судя по всему, отдых во Флориде является промо-компанией одного из бренда цифровой техники, так как Джастин Скай опубликовала видео, в подписи к которому поблагодарила эту компанию.
Happy Sunday #withgalaxy @samsungmobileusa
A post shared by ULTRAVIOLET (@justineskye) on Apr 29, 2018 at 12:36pm PDT Позже, Белла и сама поделилась видео, в котором ее подруги танцуют на яхте и держат в руках красные стаканчики, которые традиционно используются в Америке для вечеринок.
Фотография: Instagram.com Напомним, что поклонники до сих пор гадают, вернулась ли Белла Хадид к своему бывшему бойфренду The Weekend. Пара была замечена вместе на музыкальном фестивале Coachella, но потом Белла заявила, что это была не она. Несмотря на это, фанаты пары до сих пор уверены, что знаменитости просто скрывают свои отношения.